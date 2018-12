Große Krankenkassen entscheiden über Beitragssatz

Die Barmer mit rund 9,2 Millionen Versicherten steht nach eigener Einschätzung finanziell recht gut da – allerdings nicht gut genug, um ihren Beitragssatz zu senken.

Barmer will Beiträge nicht senken

Es sei abzusehen, dass die Ausgaben vor allem für Krankenhausbehandlungen in nächster Zeit spürbar steigen, heißt es von der zweitgrößten gesetzlichen Kasse in Deutschland. Die Beitragssenkung um 0,1 Prozent, die die Bundesregierung im Schnitt bei den Krankenkassen für möglich hält, will die Barmer daher nicht mitmachen.

Geringe Beitragssenkung bei der Techniker Krankenkasse

Der Marktführer, die Techniker Krankenkasse, dürfte hingegen am Freitag eine geringfügige Absenkung beschließen – das hat der Vorstand angekündigt. Egal, ob eine Kasse ihren Beitragssatz senkt oder nicht, ab dem kommenden Jahr werden alle gesetzlich Krankenversicherten weniger für ihren Versicherungsschutz zahlen.

Versicherte: Ab nächstem Jahr niedrigere Beitragssätze für alle

Denn die Arbeitgeber müssen wieder die komplette Hälfte des Beitrags übernehmen – derzeit tragen die Versicherten den sogenannten Zusatzbeitrag von im Schnitt einem Prozent ganz alleine. Weil die Bundesregierung hier die sogenannte Parität wiederherstellt, wird ein Versicherter mit einem Monatseinkommen von beispielsweise 4000 Euro um rund 20 Euro im Monat entlastet.