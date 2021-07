Große Güterverkehr-Störung wegen Münchner Rangierbahnhof

Ein Gewitterregen am 23. Juni traf den Güterbahnhof im Münchner Norden mit aller Wucht. Die Rechneranlagen, die vor allem unterirdisch verbaut sind, wurden geflutet. Seitdem ist der Rangierbahnhof nur noch eingeschränkt nutzbar. Von fünf Gleisbündeln, auf denen Züge zusammengestellt werden, sind nur noch zwei nutzbar, wie ein Bahn-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte. Auf den verbliebenen gehe es zudem viel langsamer als sonst voran. Betroffen sind vor allem sogenannte Einzelwagenverkehre. Das sind Güterzüge, die an solchen Bahnhöfen neu zusammengestellt werden.

Rangierbahnhof München-Nord einer der modernsten

Der Rangierbahnhof München Nord wurde erst 1991 eröffnet und ist einer der modernsten im Bahnnetz. Das liegt an der ausgefeilten Steuerungstechnik, die jetzt durch das Gewitter außer Gefecht gesetzt wurde. Mit deren Hilfe können autonom fahrende Rangierloks eingesetzt werden, die die Züge auf einen Ablaufberg schieben. Oben angekommen, fahren die Wagen dann über Weichen auf das Gleis, um zu einem neuen Zug zusammengestellt zu werden.

Zudem ermöglicht die Technik, dass einzelne Wagen automatisch entkoppelt und dann selbstständig zu dem neuen Zug rollen und abgebremst werden. Da die Technik nun fehlt, müssen wieder Menschen die Züge zusammenstellen. Das braucht erheblich mehr Zeit. In der kommenden Woche sollen dann wieder mehr Gleisbündel zur Verfügung stehen. Allerdings ist noch unklar, bis wann die Technik wieder zur Verfügung steht.

50.000 Tonnen stehen rum

Für die Bahn-Tochter DB Cargo ist der eingeschränkte Betrieb besonders ärgerlich. Neben den Ganzzugverkehren (vor allem Container von und zu den Häfen) und dem kombinierten Verkehr (Lkw-Aufleger) spielen Einzelzugverkehre mit rund 18 Prozent eine immer wichtigere Rolle im Schienengüterverkehr. Gerade dieses Segment bewirbt die Bahn-Tochter im Moment massiv, um neue Kunden zu gewinnen. Unternehmen entdecken die Bahn neu, weil sie damit ihre CO2-Bilanz verbessern können. Doch nun stockt der Verkehr.

Wie der BR aus Bahnkreisen am Montag erfuhr, waren alleine am Montag Güterzüge mit einem Volumen von 50.000 Tonnen in Süddeutschland geparkt und erreichen langsamer die Kunden. Das kommt zu den üblichen Problemen im deutschen Netz hinzu. Dieses ist stark ausgelastet, es gibt wegen der deutlich gestiegenen Investitionen jede Menge Baustellen und Güterzüge können deshalb häufig nur nachts eingesetzt werden.

Enger Kundenkontakt

Ein Bahn-Sprecher sagte, DB-Cargo stehe in engem Kontakt mit den Kunden, um Aufträge nach Wichtigkeit zu bedienen. Zum Beispiel müsse vermieden werden, dass die Produktion in Werken beeinträchtigt wird. Bei einem Ausfall drohen der Bahn sonst im schlimmsten Fall erhebliche Vertragsstrafen.

Außerdem werde versucht, Züge umzuleiten. Die Rangierbahnhöfe in Nürnberg und Ingolstadt, zum Teil auch in Mühldorf würden genutzt, um die Einzelwagen neu zu kombinieren. Glücklicherweise verfüge die Eisenbahn über ein Schienennetz, das Ausweichrouten zulasse. Eine Blockade wie kürzlich im Suezkanal durch das Containerschiff "Ever Given" sei im Bahnverkehr nicht vorstellbar, so der Bahn-Sprecher.