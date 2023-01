Größter Erfolg der EU - 30 Jahre europäischer Binnenmarkt

Seit dem 01. Januar 1993 gibt es den gemeinsamen Binnenmarkt: Die EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein bilden den europäischen Wirtschaftsraum, sowie die Schweiz als assoziiertes Mitglied. Neben der Abschaffung von Binnengrenzen, Zöllen und Warenkontrollen wurden vier Grundfreiheiten geschaffen, die den freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen sowie des Kapitals umfassen. Während die Reisefreiheit und die Möglichkeit im Ausland zu arbeiten weitgehend verwirklicht sind, gibt es in anderen Bereichen noch zahlreiche Hürden.

So sind viele Vorschriften noch nicht europaweit vereinheitlicht worden, was den Handel mit Waren, den Austausch von Dienstleistungen und Investitionen im Einzelfall erheblich erschweren kann. Das betrifft viele Exporte und vor allem Finanzdienstleistungen. Deshalb gilt die europäische Bankenunion als große Baustelle, wo seit vielen Jahren kaum noch Fortschritte gemacht werden. Obwohl gerade dafür mit der gemeinsamen Währung, dem Euro, die Voraussetzungen besonders günstig sind.

Euro-Einführung von 1999 war Turbo

Die Einführung des Euro von 1999 als Buchgeld und 2002 auch als Bargeld hat die Preise in allen Mitgliedsländern auf einen Blick vergleichbar gemacht. Das hat auch für Verbraucher die Transparenz bei Einkäufen und Dienstleistungen im Inland wie im Ausland grenzübergreifend erhöht. Vieles ist dadurch preiswerter geworden und hat die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft damit gestärkt.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der europäische Binnenmarkt bezogen auf die Wirtschaftsleistung gemessen am Bruttoinlandsprodukt von mehr als 12 Billionen Euro der größte einheitliche Markt der Welt ist. Außerdem gebe es seit 1968 innerhalb der Europäischen Union keine Zölle mehr. Der britische EU-Austritt (Brexit) ist in diesem Zusammenhang als schwerer Rückschlag zu verstehen.

Brexit schadet EU und Großbritannien

Der Austritt Großbritanniens aus der EU, der 2020 vollzogen wurde, war der bislang schwerste Rückschlag für das europäische Wirtschaftsprojekt. Die Briten hatten zwar den Euro nicht eingeführt, sondern stattdessen das britische Pfund behalten. Die Regierung in London lehnte aber sämtliche EU-Vorschriften ab und ließ alles neu verhandeln, was nur zum Teil gelang.

Ergebnis ist, dass es auf beiden Seiten des Ärmelkanals wieder Zölle, Reisebeschränkungen und viele andere Hürden für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU gibt.

Der Brexit liefert mit der höheren Inflation und dem schwächeren Wirtschaftswachstum, das er in Großbritannien nach Aussage der britischen Notenbank Bank of England verursacht, ein abschreckendes Beispiel. Umgekehrt lässt sich vor allem für die Handelsnation Deutschland mit ihren vielen Exporten in die EU klar erkennen, welche Vorteile Binnenmarkt und EU-Mitgliedschaft bieten, nämlich mehr Wohlstand durch eine erhöhte Wirtschaftsleistung und mehr private Lebensqualität etwa durch Freizügigkeit.

Wirtschaftliche Vorteile auch für Verbraucher

Die Bundesregierung weist daraufhin, dass Unternehmen in dem gemeinsamen Markt ihre Produkte in größeren Stückzahlen herstellen und anbieten könnten. Das senke die Kosten und bringe nicht nur niedrigere Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Binnenmärkten wie den USA oder gegenüber China werde dadurch gestärkt. Und der freie Kapitalverkehr ermögliche es, Geld überall in der Union anzulegen.

Ohne Grenzen leben, lernen, arbeiten

Das vielleicht wichtigste für die Bundesregierung ist die Freiheit des Personenverkehrs (Freizügigkeit). EU-Bürgerinnen und -Bürger können überall in der Union reisen, leben, lernen und arbeiten. Jeder kann sich um eine Stelle in einem anderen EU-Land bewerben, Arbeitsverträge abschließen und darf dabei nicht aufgrund seiner Staatsbürgerschaft benachteiligt werden. Das soll auch für Berufsabschlüsse wie Diplome oder einen Meisterbrief gelten.

Außerdem gehen im Ausland erworbene Rechte aus der Rentenversicherung nicht verloren. Das und die europäische Krankenversicherung schaffen die Rahmenbedingungen auch für einen Ruhestand überall in der Europäischen Union.