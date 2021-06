12.06.2021, 06:35 Uhr

Grillen auf dem Balkon - Ist das erlaubt?

Keine Lust auf Menschenmassen im Park, am See oder Fluss? Ein gemütlicher Grillabend auf dem Balkon oder der eigenen Terrasse wäre die Lösung. Was ist dabei zu beachten? Können Nachbarn das Vergnügen unterbinden? Das sagt der Gesetzgeber.