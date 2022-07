Grasgrün geerntet: Warum Bananen erst hier gelb werden

Sie werden vor allem in Südamerika angebaut und grün geerntet. Denn reife Bananen sind schnell verderblich. Deswegen ist es kaum möglich, sie reif zu ernten und nach Bayern zu liefern. Ein Transport des relativ schweren Obsts per Flugzeug wäre zu teuer. Ihre typische gelbe Farbe bekommen die Früchte zum Beispiel in der Bananenreiferei auf dem Gelände des Nürnberger Großmarkts.

Bananen kommen per Kühlschiff nach Europa

Die Bananen, die hier beim Obst- und Gemüsegroßhändler Kupfer & Sohn ankommen, haben schon eine lange Reise hinter sich, erklärt Rüdiger Selnow, der für die 20 Reifekammern zuständig ist: "Die Bananen, die wir importieren, kommen in der Regel aus Ecuador. Und sie haben einen Weg von 20 Tagen hinter sich. Die werden auf einem Spezialschiff transportiert. Auf dem Schiff herrscht eine Temperatur von 13,2 bis 13,5 Grad. Sie werden praktisch schlafen gelegt und entwickeln sich nicht weiter." Das Schiff steuert den Hamburger Hafen oder die niederländischen Hafenstadt Vlissingen an. Dort werden die Bananen in einen Kühl-Lkw verladen und zu Bananenreifereien gefahren.

Ein Reifegas lässt die Bananen gelb werden

Die Bananenkisten auf Paletten werden in Reifekammern gefahren. Diese sehen aus wie große Garagen mit Rolltor. Den Startschuss für die Reifung gibt eine Stickstoff-Ethylen-Mischung. Dieses Reifegas wird in die Kammer geleitet und durch die Ventilatoren in den Kammern gleichmäßig verteilt.

Rüdiger Selnow beschreibt diesen Prozess so: "Wenn Sie einen Apfel im Wohnzimmer liegen haben und sind einen Tag nicht da und kommen dann wieder rein, riechen Sie Ethylen. Das ist das natürliche Reifegas."