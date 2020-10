Automobil-Zulieferer Grammer will in Amberg 100 Stellen abbauen

Der Amberger Automobilzulieferer Grammer plant einen Stellenabbau an seinen Standorten in Deutschland. Das hat das Unternehmen am Freitag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Betriebsratschef Martin Heiß sagte dazu dem Online-Dienst "O-Netz", deutschlandweit würden rund 300 Stellen abgebaut, davon rund ein Drittel an den Standorten rund um Amberg.

"Signifikante Erholung" nach Corona-Ausfällen

Die Grammer AG erwartet nach eigenen Angaben im dritten Quartal zwar einen Rückgang beim Konzernumsatz um acht Prozent gemessen am Vorjahr. Die Umsatzentwicklung stelle dennoch eine "signifikante Erholung im Vergleich zum ersten Halbjahr dar". Dieses sei maßgeblich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet gewesen. Die jetzt geplanten Restrukturierungsmaßnahmen betreffen der Mitteilung zufolge Standorte in Europa und Nordamerika.

Freiwilligenprogramm geplant

Betriebsratschef Heiß sagte zu "O-Netz", das Unternehmen wolle ein Freiwilligenprogramm auflegen. Man hoffe, dass der geplante Stellenabbau auf diese Weise ohne betriebsbedingte Kündigungen erreicht werden könne. Grammer teilte dazu mit, der Stellenabbau solle "möglichst sozialverträglich bis Mitte 2021 umgesetzt werden".

Die Grammer AG ist in 19 Ländern aktiv. Das Unternehmen mit weltweit rund 15.000 Mitarbeitern stellt unter anderem Komponenten für die Pkw-Innenausstattung sowie Fahrzeugsitze her.