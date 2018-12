Grammer bekommt neues Zuhause: Heute Grundsteinlegung

Seit März baut die Grammer AG eine neue Konzernzentrale in Ursensollen. Heute kommt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zur feierlichen Grundsteinlegung.

Neuer Standort erhöht Effizienz

Die Grammer AG schafft ein neues Zuhause für die 700 Mitarbeiter am Hauptsitz, der sich derzeit noch in Amberg befindet. In der Nachbargemeinde Ursensollen, nur zehn Kilometer weiter und an der Autobahn A6 gelegen, erhofft sich das Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. In der neuen Konzernzentrale könnten Abteilungen wieder zusammengeführt werden, die bislang auf mehrere Standorte verteilt sind. Das erhöhe die Effizienz im Unternehmen, sagte Vorstandsvorsitzender Hartmut Müller im März. Zudem gebe es dann mehr Platz und eine bessere Work-Life-Balance für derzeitige und auch künftige Mitarbeiter.

Die neue Konzernzentrale soll 50.000 Quadratmeter Bürofläche umfassen und rund 40 Millionen Euro kosten. Ende 2019 soll sie fertig sein. Die Übernahme von Grammer durch das chinesische Unternehmen Jifeng beeinflusst den Neubau in Ursensollen nicht.

Weltweit agierender Konzern

Die Grammer AG ist aus einer Sattlerei in Amberg entstanden. Das Unternehmen mit weltweit 15.000 Mitarbeitern stellt Innenausstattung für Autos und hochwertige Fahrzeugsitze her.