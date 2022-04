Goldene Zeiten für Schmuck - Messe Inhorgenta beginnt in München

In München findet an diesem Wochenende die Schmuckmesse Inhorgenta statt. Dort spielt auch Nachhaltigkeit jetzt eine große Rolle: Edelsteine aus nachhaltiger Produktion, ohne Kinderarbeit und umweltschonend gewonnen - das wird in der Branche immer wichtiger. So verwendet zum Beispiel die Schmuckmanufaktur Capolavoro aus Inning am Ammersee nur Steine aus ethisch korrekten Quellen, sagt Theresa Fritsch von Capolavoro. Die Diamanten seien frei von Kinderarbeit und keine Blutdiamanten, also Steine, mit denen gewalttätige Konflikte finanziert werden. Außerdem seien sie natürlich entstanden und nicht künstlich hergestellt.

Schmuckmesse: Gold steht bei Kunden hoch im Kurs

Beim Gold setzen die Händler stark auf recyceltes, wieder eingeschmolzenes Material. In Krisenzeiten wie jetzt stehen goldene Schmuckstücke bei den Kunden hoch im Kurs, beobachtet Stephan Lindner. Er ist der Präsident des Bundesverbandes der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte. Begehrt sei dabei vor allem das gelbe Gold, Weißgold hingegen sei weniger gefragt. Beim aktuellen hohen Preis des Edelmetalls kämen auch immer mehr Kunden, um alte Schmuckstücke einschmelzen zu lassen und somit Platz für neue zu schaffen.

Wegen Corona können viele Geld für Schmuck ausgeben

Auch wenn die Inflation derzeit einen Höchststand erreicht hat und viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, so gibt es doch viele, die sich etwas leisten können und wollen. Zwei Jahre Corona-Pandemie hätten dazu geführt, dass Geld nicht ausgegeben wurde, etwa für den Urlaub, so Juwelier Stephan Lindner. Und so würden die Kunden auf werthaltige Schmuckstücke setzen, zum Beispiel aus Gold - teils mit Diamanten besetzt. Gold, Platin und Diamanten würden zulegen, der Bereich Silber sei rückläufig.

Inhorgenta: Auffällige Ohrringe und Farbsteine im Trend

Schmuckstücke mit Gold sind ein Trend, doch Theresa Fritsch von Capolavoro beobachtet noch weitere. So seien aktuell auffällige, sogenannte Chandelier-Ohrringe gefragt, sozusagen der Kronleuchter am Ohr. Außerdem sei Chain Layering angesagt. Darunter versteht man das Kombinieren von unterschiedlich langen Ketten. Bei der Inninger Schmuckmanufaktur seien zudem Farbsteine sehr beliebt.

Zeit anzeigen? – Die heutigen Uhren können viel mehr

Und bei den Uhren werden so genannte Smartwatches immer beliebter. Mit ihnen kann man beispielsweise im Supermarkt bezahlen oder seine Gesundheitsdaten messen. Vor allem jüngere Kunden erwarten mehr von einer Uhr als einfach nur die Zeitanzeige. Auch bei den Uhren gilt – je nachhaltiger, desto besser. Hier achten die Kunden nicht nur auf die CO2-Bilanz, sondern auch darauf, wie umweltfreundlich die Verpackung ist.