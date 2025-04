Gold, Platin, Hölzern? So finden Sie die perfekte Kreditkarte

Die Bayern zahlen immer noch gerne mit Bargeld. Aber sobald es in den Urlaub geht oder im Internet eingekauft wird, interessieren sich viele auch für Kreditkarten. Doch es gibt verschiedene Arten von Kreditkarten, inzwischen sogar umweltfreundliche Karten aus Holz. Nicht jede Karte passt für jeden. BR24 klärt die wichtigsten Fragen auf dem Weg zur perfekten Kreditkarte.

Wie unterscheiden sich Debitkarte, Girokarte, Charge Card und Revolving Card?

Kreditkarte ist nicht gleich Kreditkarte. Eine Debitkarte ist direkt mit dem Bankkonto des Nutzers verknüpft und belastet dieses unmittelbar bei jeder Transaktion. Die Girokarte, die früher als EC-Karte bekannt war, funktioniert ähnlich wie eine Debitkarte, wird jedoch hauptsächlich in Deutschland verwendet.

Klassische Kreditkarten werden auch "Charge Card" genannt. Bei dieser Kreditkarte wird der gesamte Betrag am Ende des Abrechnungszeitraums abgebucht. Hier gibt es echten Kredit der Bank, da der Betrag üblicherweise monatlich fällig wird. Es gibt allerdings keinen Kreditrahmen, den man über mehrere Monate hinweg nutzen kann. Eine "Revolving Card" hingegen erlaubt es dem Nutzer, den Kreditbetrag in Raten zurückzuzahlen. Doch Vorsicht, die Bank verlangt hohe Zinsen auf die ausstehende Summe.

Wo bekomme ich eine passende Kreditkarte?

Kreditkarten bekommt man in der Regel bei Banken, Online-Anbietern oder Finanzdienstleistern. Es ist wichtig, die Konditionen und Gebühren zu vergleichen, bevor man sich für eine Karte entscheidet. Eher selten bieten Kartenunternehmen selbst Kreditkarten an, so beispielsweise American Express. Einige Finanzinstitute bieten auch spezielle Karten für bestimmte Zielgruppen an, wie Studierende oder Vielreisende. Zudem kann man bei Banken oft verschiedene Kreditkartenmodelle wählen, je nachdem, welche Leistungen und Gebühren man bevorzugt.

Was ist eine Partnerkarte?

Eine Partnerkarte ist eine zusätzliche Kreditkarte, die an das Hauptkonto einer bestehenden Kreditkarte gekoppelt ist. Diese Karten werden oft an Familienmitglieder oder Partner vergeben und ermöglichen es ihnen, Ausgaben über das gemeinsame Konto zu tätigen. Die Abrechnung erfolgt über das Hauptkonto. Die einzelnen Transaktionen sind aber nur für Partnerkarteninhaber einsehbar. Partnerkarten können eine praktische Lösung sein, werden aber manchmal auch ziemlich teuer.

Brauche ich eine Goldkarte oder Platinkarte?

Goldkarten und Platinkarten bieten in der Regel zusätzliche Vorteile und Leistungen, wie höhere Kreditlimits, exklusive Versicherungen, Zugang zu VIP-Lounges oder spezielle Rabatte und Prämienprogramme. Ob man eine solche Karte benötigt, hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Nutzungsverhalten ab. Für Vielreisende oder Personen, die häufig teure Einkäufe tätigen, können diese Karten von Vorteil sein. Allerdings sind die Gebühren für Gold- und Platinkarten höher als bei Standard-Kreditkarten, weshalb man sorgfältig abwägen sollte, ob die zusätzlichen Leistungen den höheren Preis rechtfertigen.

Die Wahl der richtigen Kreditkarte hängt also von den persönlichen Bedürfnissen und dem Lebensstil ab. Es gibt verschiedene Kartenmodelle, die unterschiedliche Funktionen und Vorteile bieten. Eine sorgfältige Auswahl und der Vergleich der Konditionen sind entscheidend, um die passende Karte zu finden.