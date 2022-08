Tiere in Not: Auch Gnadenhöfe spüren die Krise

Tierpaten wie Harald Rödl aus Schwanstetten bei Nürnberg. Der Rentner, der von sich selbst sagt "Helfen ist mein Hobby", sorgt seit Jahren als Initiator und Förderer mit seinem guten Namen in der Region, erheblichem finanziellen Einsatz und organisatorischer Hilfe für das Gelingen des Projekts. Ein Glücksfall, denn ohne solch selbstloses Engagement wird es schwierig für Gnadenhöfe, die neben Tierheimen und Zoos unverzichtbare Infrastruktur für unsere Tierwelt bieten. Ein Tierpate darf regelmäßig "seine Patentiere" besuchen und bringt dafür das Futter mit.

Gnadenhöfe oft kleine Familienunternehmen

Für den Gnadenhof zählt jede Unterstützung, allein ein Pferd kostet die Betreiber von Kalbbensteinberg 250-300 Euro im Monat nur für Futter und Stallung. Weil die Zirkusfamilie Schubert viele Arbeiten wie etwa das Behufen selbst erledigen kann, wird auf dem Kalber Gnadenhof sehr sparsam gewirtschaftet. Trotzdem sind durch die andauernden Krisen nun die Reserven aufgebraucht.

Der Unterschied zu Großbetrieben zeigt sich in den Zahlen. Das bekannte Gut Aiderbichl, mit 26 Zweigstellen in Österreich und Deutschland ein großer Akteur im Gnadenhof-Betrieb, verzeichnet laut Jahresabschluss 2020 allein in seiner Deggendorfer Gut Aiderbichl Bayern GmbH einen Vorratsbestand von über 80 000 Euro und ein Immobilienvermögen von rund 2,6 Millionen Euro.

Große Marketingaktionen und ein ständiges Spenden-und Vermächtnismanagement sind für kleine Gnadenhöfe wie in Kalbensteinberg unmöglich. Es lassen sich keine belastbaren Zahlen zu den Gnadenhöfen in Deutschland finden: Die Google-Maps-Suche ergibt 37, vermutlich sind es aber mehr. Beim deutschen Tierschutzverband gibt es derzeit 24 als Gnadenhof/ Lebenshof gelistete Mitgliedsvereine. Andererseits finden sich in der Presse immer wieder Artikel, die auf Geldmacherei auf Kosten des Tierwohls hinweisen.

Qualitätskriterien für Gnadenhöfe

Umso wichtiger ist es, gut geführte Betriebe auf den ersten Blick zu erkennen – auch wenn ein Besuch vor Ort nicht schnell möglich ist. Der Deutsche Tierschutzbund nennt auf BR24-Anfrage einige Merkmale, auf die Spender achten sollten. Als Musterprojekt verweist Sprecherin Hester Pommerening auf das Tierschutzzentrum Weidefeld in Schleswig-Holstein, wo es auch um unvermittelbare Tiere geht, denen nicht "Gnade" sondern ein "Lebenshof" gegeben werden soll, wie die Sprecherin betont.

Grundlage sind die Kriterien des § 11 Tierschutzgesetz, der einen Sachkundenachweis von Gnadenhofbetreibern und eine behördliche Erlaubnis des zuständigen Veterinäramtes verlangt. Auch der Kalber Gnadenhof stellt sich regelmäßig den Prüfungen des Weißenburger Veterinäramtes.

Transparenz, zum Beispiel durch jederzeitige Besuchsmöglichkeiten und einen Jahresbericht sowie die Anerkennung als "gemeinnützig" sind weitere Merkmale. Auch der Förderverein des Kalber Gnadenhofes ist eine als gemeinnützig anerkannte Körperschaft.

Mindestens genauso wichtig sei jedoch, so Sprecherin Pommerening, die Erkundigung vor Ort, etwa bei lokalen Tierärzten oder Tierheimen. Dort wisse man in der Regel über lokale Gnadenhöfe Bescheid und könne die Lage gut einschätzen.

Der Bayerische Rundfunk hat übrigens dazu bereits mit Hilfe seiner Nutzer einen Beitrag geleistet. Denn bereits zwei Mal machte auf dem Kalber Gnadenhof die BR-Radltour Station und die Teilnehmer konnten sich überzeugen, dass auf diesem Gnadenhof alles in Ordnung ist - jedenfalls wenn das Futter nicht knapp wird und die engagierten Betreiber bei ihrem Dauer-Krisenmanagement genug Unterstützer finden.