GM kein Einzelfall: Auch deutsche Firmen unter Druck

Eine Untersuchung von Ernst & Young ergab, dass auch andere Hersteller unter Druck stehen. So verdienten die Autobauer weltweit im dritten Quartal so wenig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Sie verkaufen weniger Fahrzeuge und müssen mehr investieren.

Deutsche Hersteller stärker betroffen

Die Berater von Ernst & Young haben vor ihrer globalen Gewinnwarnung die Finanzen der 16 wichtigsten Hersteller ausgewertet. Zum ersten Mal seit 2009 ging im dritten Quartal der Absatz der verkauften Fahrzeuge deutlich zurück. Der operative Gewinn fiel im Schnitt um 3,3 Prozent. Davon sind BMW, Daimler und VW stärker betroffen als die inzwischen wieder führende Konkurrenz aus Japan. Toyota hat von VW den alten Spitzenplatz längst wieder zurückerobert.

Nachholbedarf bei Elektromobilität

Experten sehen die Deutschen unter Zugzwang bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität, bei denen andere früher schon stärker investiert haben und weiter sind. Höhere Rohstoffpreise und steigende Zölle in den USA erhöhen die Kosten. General Motors liegt beim Absatz auf Platz drei, bleibt aber ertragsschwach und will deshalb vor allem in den USA Arbeitsplätze abbauen. Ähnlich wie die deutschen Hersteller ist GM inzwischen stark vom Erfolg auf dem chinesischen Markt abhängig, der aber insgesamt rückläufig ist. Bis auf Hyundai liegen die meisten Hersteller im Gesamtjahr 2018 immer noch im Plus, die Prognosen für 2019 fallen aber schlechter aus.