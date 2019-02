Glücksspiel-Verbot: Online-Kasinos machen trotzdem weiter

Werde zum "Glücksritter" und profitiere von der "offiziellen Glücksspiel-Lizenz" im Kasino "Made in Germany" - so wirbt ein Online-Kasino aktuell im deutschen Fernsehen um Spieler, die bereit sind, echtes Geld in virtuelle Spielautomaten zu werfen. Dazu bunte Bilder, der Slogan: "Legal. Sicher. Fair" und das Wappen von Schleswig-Holstein. Doch das hier beschriebene Kasino hat, ebenso wie alle anderen Online-Kasinos, keine gültige deutsche Lizenz. Online-Glücksspiel ist in Deutschland illegal.

Glücksspiel ist Ländersache: Ein Schlupfloch?

Bis vor wenigen Wochen konnten sich zahlreiche Anbieter noch auf eine Sonderregelung berufen, die das Land Schleswig-Holstein möglich gemacht hatte. Glücksspielregulierung ist Ländersache, und im Streit um den Umgang mit Internet-Angeboten hatte das Bundesland 2012 kurzfristig einen Sonderweg eingeschlagen und einige Anbieter mit befristeten Lizenzen ausgestattet. Obwohl die nur für Schleswig-Holstein gültig waren, nutzten zahlreiche Anbieter sie als Türöffner, um ihre Marken bundesweit in Fernseh- und Zeitungswerbung zu platzieren und damit auch Spieler außerhalb von Schleswig-Holstein anzulocken.

Online-Kasinos beziehen sich auf Europarecht

Die letzten dieser Lizenzen sind jetzt ausgelaufen. Bundesweit können Spieler aber weiterhin in Online-Casinos um Geld zocken, auch bei großen Anbietern wie Bwin oder Tipico. Das zeigen Stichproben von NDR und "Süddeutscher Zeitung". Die Casino-Anbieter sehen sich im Recht: Sie besitzen in der Regel Lizenzen aus Malta, Gibraltar oder von der Isle of Man und berufen sich darauf, in der gesamten EU ihre Spiele anbieten zu dürfen. Auf Anfrage legen sowohl Tipico als auch Bwin dar, dass aus ihrer Sicht das Verbot in Deutschland nicht gültig ist, weil es gegen das Europarecht verstößt. Genau das allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Herbst 2017 geprüft und ausgeräumt. Die Casinos ließen sich davon bislang nicht beirren - wohl auch, weil die Aufsichtsbehörden kaum Verbote durchsetzen. Sie würden einen Rechtsstreit mit den Anbietern scheuen, berichten Behörden-Mitarbeiter, die mit den Vorgängen befasst sind.

Drogenbeauftragte der Bundesregierung warnt

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler sieht ein Versagen bei den Aufsichtsbehörden. Sie könne im Moment nicht erkennen, dass das Verbot des Onlinespiels im Netz irgendwo durchgesetzt würde. So eine Blöße dürfe sich ein Rechtsstaat nicht leisten - vor allem wenn es um Suchtgefährdete gehe.

"Online-Kasino-Spiele sind besonders riskant, denn dank Smartphone kann man nicht nur an festen Orten, sondern immer und überall spielen. Aus der Suchtforschung weiß man: Eine hohe Verfügbarkeit und Anonymität sind besonders riskant." Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Beihilfe zum illegalen Glücksspiel? Wirecard und Handelsbank nehmen Stellung

In den Stichproben haben Reporter von NDR und "SZ" Gelder einfach per Banküberweisung auf deutsche Konten eingezahlt, beziehungsweise sich von deutschen Konten Gewinne auszahlen lassen. Die Wirecard-Bank etwa führt ein Konto für Tipico, über das die Gewinne aus illegalen Casino-Spielen geleitet werden, die Deutsche Handelsbank verwaltet Gelder eines Zahlungsdienstleisters von Bwin. Beide Institute könnten sich somit der Beihilfe zum illegalen Glücksspiel schuldig machen. Sobald sie Gewinne aus illegalem Glücksspiel auszahlen, könnten sie gegen Geldwäscheregularien verstoßen, sagen Experten. Wirecard teilte daraufhin mit, man werde den Vorgang prüfen und "gegebenenfalls sofort reagieren". Insgesamt nehme das Unternehmen "seine gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst". Die Deutsche Handelsbank schreibt, ihre Geldwäschepräventionsmaßnahmen und ihr Meldeverhalten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen.