Globale Mindeststeuer: Deutschland drohen Steuerausfälle

In 130 Ländern soll die globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen kommen. Aber es wird Ausnahmen geben, gerade auch in der Europäischen Union (EU). So lehnt Irland, dessen Körperschaftsteuer für Unternehmen nur 12,5 Prozent beträgt, eine Anpassung ab. Luxemburg liegt im Streit mit der EU-Kommission über komplizierte Firmengeflechte, deren Ziele eine Vermeidung von Steuerzahlungen ist.

Steueroasen sollen ausgetrocknet werden

Die neuen globalen Regeln sehen vor, Steueroasen wie die britischen Kanalinseln, Malta oder Zypern auszutrocknen. Es soll nicht mehr genügen, seinen Firmensitz in ein Niedrigsteuerland zu verlagern. Bezahlt werden soll die Mindeststeuer auch in dem Land, wo Gewinne anfallen, also dort, wo internationale Konzerne die Umsätze mit ihren Kunden machen.

Deutsche Exportunternehmen betroffen

Diese Regelung zielt vor allem auf Digitalkonzerne wie Amazon, Facebook und Google. Betroffen wären aber auch deutsche Exportunternehmen mit ihrem starken Auslandsgeschäft. Ihre Steuern sollen zumindest teilweise dort anfallen, wo viele Autos und Maschinen verkauft werden, zum Beispiel in China. Diese Steuern würden dann dem Finanzamt in Deutschland fehlen.