Global Food Summit: Warnung vor Hungersnöten

Hunger auf der Welt war schon vor dem Krieg in der Ukraine ein Problem. Millionen von Menschen befanden sich in kritischen Situationen, so Maximo Torero von der Food and Agriculture Organization, kurz FAO der UN. Der Krieg habe die Situation noch einmal verschärft.

Schlechte Versorgung mit Düngemitteln verursacht Probleme

Sorgen macht er sich vor allem wegen der Versorgung mit Düngemitteln. Ausreichender Dünger sei ausschlaggebend für eine gute Lebensmittelproduktion im nächsten Jahr. Es gäbe jetzt schon zu wenig Nahrung, im kommenden Jahr könnte das noch schlimmer werden, Maximo Torero und drängt auf schnelles Handeln: "Aber nächstes Jahr, wenn der Dünger nicht verteilt werden kann, werden wir auch mit dem Problem Nahrungsverfügbarkeit konfrontiert werden - zusätzlich zum Problem überhaupt an Nahrung zu gelangen. Das ist die Situation, die uns bevorsteht und warum es so wichtig ist, schnell zu handeln."

Die Folgen der Corona-Pandemie sowie Wetterextreme und jetzt noch der Krieg in der Ukraine - die Preise für Nahrungsmittel sind massiv gestiegen. Im zweiten Halbjahr 2022 könnte das in einigen Ländern zu akuten Hungerkrisen führen, warnt die Food and Agriculture Organization.

Lebensmittelinnovationen sollen Versorgung in der EU sichern

Um die Ernährung in Europa zu sichern fordert der Agrarökonom Justus Wesseler von der Universität Wageningen Lebensmittelinnovationen zu erleichtern. Er denkt dabei an Eiweiß ohne Hühner, Vertical Farming in Hochhäusern oder klimaresistente Pflanzen. Die Farm to Folk Strategie der EU kritisiert er. Sie führt seiner Ansicht nach zu weniger Produktion im eigenen Land, steigenden Preisen und mehr Importen.