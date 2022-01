Glasfaserausbau: Schnelles Internet ist noch Zukunftsmusik

Max Reisinger betreut mit seiner IT-Firma vor allem kleine und mittlere Unternehmen, viele davon im ländlichen Raum in Bayern. Immer wieder klagen seine Kunden über zu langsames Internet oder zu hohe Anschlusspreise. "Wenn eine Zahnarztpraxis 6.000 Euro und mehr für einen Glasfaseranschluss zahlen und dann noch hunderte Euro an monatlichen Kosten tragen soll, ist das einfach zu viel für so ein kleines Unternehmen. Das ist so, als ob Sie mit Kanonen auf Spatzen schießen", so Reisinger. Er versucht dann sparsamere Lösungen für seine Kunden zu finden. Er selbst ist ans Glasfasernetz in Ismaning angeschlossen, hostet auch Webseiten und bietet Lösungen auf der Cloud an.

Pandemie als Bewährungsprobe

Tatsächlich ist das kein Einzelfall: Laut aktuellen Studien der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) bleibt Deutschland bei den schnelleren digitalen Festnetzanschlüssen mit mindestens 100 Mbit/s hinter Ländern wie Südkorea, Schweden oder Italien auf Platz 21 im hinteren Mittelfeld zurück, bemängelt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw. "Die Pandemie ist für uns zur Bewährungsprobe geworden, aber die Systeme sind stabil geblieben", fügt er hinzu. Ihm zufolge habe die Coronakrise das Tempo der Digitalisierung potenziert. Da dürfe man jetzt nicht nachlassen. Denn neun von zehn Unternehmen in Bayern arbeiteten mit Mitarbeitern aus dem Home Office. Brossardt schildert, dass es vor allem für Unternehmen in ländlichen Regionen immer noch "graue Flecken" mit einer schwachen Anbindung gibt. Der Ausbau müsse also weitergehen. Immerhin seien 60 Prozent der Unternehmen mit ihrer Bandbreite derzeit zufrieden, so Brossardt. 40 Prozent sind demzufolge aber eben auch nicht zufrieden.

Weiter Weg zur flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser

Bayerns Heimat- und Finanzminister Albert Füracker, der den Glasfaserausbau mit Fördergeldern unterstützt, betont, Bayern habe frühzeitig in den Ausbau der digitalen Netze investiert. Seit 2014 flossen ihm zufolge 1,6 Milliarden Euro vom Freistaat in den Glasfaserausbau. Zusammen mit Bund und Kommunen kommt Bayern auf eine Förderung von 2,6 Milliarden Euro. Das sei bundesweit ein guter Wert, so Füracker. Derzeit verfügen aber erst 18 Prozent der bayerischen Haushalte über einen Glasfaseranschluss. Zur flächendeckenden Versorgung ist es also noch ein weiter Weg.

Fördergelder nicht das Problem

Das Problem sei Füracker zufolge nicht der Mangel an Fördergeldern oder das vorhandene Angebot an Glasfaserleitungen, die stetig mit öffentlicher Förderung ausgebaut würden. Obwohl Bandbreiten im Gigabitbereich technisch zur Verfügung stehen, würden die nicht immer auch bei den Telekommunikationsunternehmen gebucht, bemängelt der Minister. Laut der vbw-Studie haben rund 59 Prozent der Gewerbestandorte mindestens 1 Gbit/s zur Verfügung, ein Zuwachs um knapp 13 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Aber eben nicht alle Unternehmen würden das nutzen. Und auch nicht alle Kommunen rufen zur Verfügung stehende Fördergelder ab. Experten zufolge seien die Antragsstellung und die Genehmigungsverfahren zu langwierig und kompliziert. Es fehle in den Gemeinden auch an Mitarbeitern, die sich damit beschäftigen können.

Fehlende Anschlüsse verhindern Geschäftsideen

IT-Unternehmer Max Reisinger kennt die Probleme nur zu gut. Oft liege es auch am Anschluss, der sogenannten letzten Meile. Die sei für viele kleinere und mittlere Unternehmen oft zu teuer. Oder es lohne sich für die privaten Telekommunikationsunternehmen nicht, eine Glasfaserleitung in eine kleine Straße zu legen.

Das sagt auch Wirtschaftsprofessor und Dekan der School of Management an der Technischen Universität München, Gunther Friedl. Die fehlenden Anschlüsse, ob zu teuer oder nicht vorhanden, verhinderten ihm zufolge die eine oder andere Geschäftsidee, die mit Digitalisierung zu tun habe. So würden beispielsweise in der Pandemie Hörgeräteakustiker auf dem Land gerne ihre Dienste remote anbieten - also die Wartung von Hörgeräten aus der Ferne. Das sei aber oft nicht möglich gewesen, weil schnelles Internet gefehlt habe. Es sei nun eben die Herausforderung, die digitale Infrastruktur auch bis in den letzten Winkel zu bringen, so Friedl. Hier sei der Staat gefragt.