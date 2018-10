Gläubigerversammlung zu Milliardenpleite von P&R Container

Die Gläubigerversammlung dürfte eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland überhaupt sein. Zahlreiche betroffene Anleger kommen. Nach Angaben des Insolvenzverwalters, des Münchner Anwalts Michael Jaffé, befinden sich viele der geprellten P&R Anleger bereits in fortgeschrittenem Alter. Mehr als ein Drittel soll schon über 70 Jahre alt sein.

Aus diesem Grund werde angestrebt, möglichst frühzeitig erste Abschlagszahlungen vorzunehmen. Welche Möglichkeiten es gibt, das noch vorhandene Vermögen der P&R Gesellschaften zu verwerten, ist deshalb ein zentraler Punkt bei der Gläubigerversammlung . Ziel sei es, die Schäden für die Gläubiger so gering wie möglich zu halten, so Sebastian Brunner, Sprecher der Kanzlei Jaffé, zu Beginn der Versammlung. Dazu bedürfe es aber einer ausgeklügelten Verwertungsstrategie der noch vorhandenen rund 628.000 Container. Denn von insgesamt sechs P&R Gesellschaften ist eine laut Brunner, nicht im Insolvenzverfahren und hat ihren Sitz in der Schweiz. Damit unterliege sie auch nicht dem direkten Zugriff des deutschen Insolvenzverwalters.

Geschäftsmodell: Anlage in Schiffscontainer

Vor ihrer Insolvenz im März 2018 war P&R mehr als 40 Jahre als Investmentfirma aktiv. Das Geschäftsmodell: Die Unternehmensgruppe verkaufte ihren Anlegern Schiffscontainer und vermietete sie in ihrem Auftrag weiter. Die Anleger erhielten feste Mietzahlungen, einige Jahre später kaufte P&R die Container zum Restwert wieder zurück. So investierten in 42 Jahren etwa 54.000 Anleger rund 3,5 Milliarden Euro.

Was dann herauskam: Rund eine Million Schiffscontainer von P&R gab es gar nicht, so der aktuelle Ermittlungsstand nach wochenlanger Recherche des Insolvenzverwalters. Das heißt konkret: In den Büchern standen 1,6 Millionen Stück, doch auffindbar sind nur 628.000. Dabei hat sich die Lücke laut Insolvenzverwalter Jaffé seit 2007 über die Jahre immer mehr vergrößert. Denn neu eingeworbene Gelder wurden dazu genutzt, Altanleger zu bedienen. Damit verdichten sich die Hinweise, dass die P&R-Gruppe womöglich ein Schneeballsystem betrieben hat.

Besonders schnell vergrößerte sich der enorme Fehlbetrag in den Jahren der Finanz- und Wirtschaftskrise bis 2010, als der weltweite Frachtverkehr per Schiff in eine tiefe Krise schipperte. Gründer Heinz R. sitzt in Untersuchungshaft. "Wir gehen von vorsätzlichem Handeln aus", sagte eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft.

Schaden könnte bis zu zwei Milliarden Euro betragen

Die P&R-Pleite könnte mit einem möglichen Schaden von bis zu zwei Milliarden Euro nach dem Flowtex-Skandal in den 1990er Jahren der zweitgrößte Betrugsfall seit 1945 sein.