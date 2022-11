Gierige Konzerne? Wie die Inflation die US-Midterms beeinflusst

Für den US-Kongress finden am heutigen 8. November die sogenannten "Midterms" statt - die Zwischenwahlen, die in der Mitte der Präsidentschaft liegen. Amtsinhaber Joe Biden droht seine Mehrheit zumindest in einer der beiden Parlamentskammern zu verlieren. Durchregieren wie bisher ginge dann nicht mehr. Ein Hauptvorwurf der Opposition: der Präsident soll schuld sein an der extrem hohen Inflation.

Rufschädigung oder berechtige Kritik? Das steckt hinter der "Bidenflation"

Oppositionelle Republikaner haben den Begriff der "Bidenflation" geprägt: US-Präsident Joe Biden soll mit übermäßig großen Corona-Hilfen zur Stützung der US-Konjunktur alles verteuert haben. Verbraucher bekamen faktisch Geld geschenkt von der Regierung und gaben es gleich wieder aus. Zahlreiche Einzelhändler nutzten diese für sie vorteilhafte Situation zu Preiserhöhungen auf breiter Front. Bidens Billionen Dollar schweres Hilfsprogramm wurde vom US-Kongress allerdings etwas beschnitten und konnte seine volle Wirkung nicht ganz entfalten.

Der Präsident sieht sich selbst auch nicht als Preistreiber. Er macht dafür "gierige" Konzerne verantwortlich: die hätten angesichts des knappen Angebots von Rohstoffen und Vorprodukten in der Pandemie ihre Marktmacht ausgenutzt zum Schaden von Wirtschaft und Verbrauchern. In der "Greedflation", übersetzt "Gierflation" sieht Bidens demokratische Partei deshalb die Ursache für die Rekordpreise. Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen. Sowohl das knappe Corona-Angebot als auch die künstlich hohe Nachfrage durch die Staatshilfen dürften beide zur Rekordinflation beigetragen haben.

Diskussion um Profite von Energiekonzernen in Europa

Eine ähnliche Diskussion gab es auch in Europa und in Deutschland, wo vor allem Energiekonzerne von der Preisentwicklung profitieren und am stärksten zu der extremen Inflation beitragen. Auch hier gab es Lieferengpässe von Rohstoffen und wichtigen Produkten bis hin zu Ausfällen. Weil knappe Waren teuer sind, löste das auch bei uns eine Preisspirale aus.

Höhere Kosten für Energie und für Vorprodukte gingen in die Fertigung der Unternehmen ein und verteuerten ihr Angebot. Corona-Hilfen gab es auch in den europäischen Ländern, wenngleich nicht in dem riesigen Umfang wie in den USA. Die Kritik an Unternehmen richtet sich vor allem gegen Energiekonzerne, denen Bundeskanzler Olaf Scholz vorwarf Übergewinne zu machen, wenn ihre Gewinne wesentlich stärker steigen als die ohnehin schon sehr hohe Inflation.

Übergewinne besteuern und Energiekonzerne bestrafen

Einige EU-Länder wie Frankreich und Italien sowie Großbritannien versuchen einen Teil dieser Übergewinne bei Energieversorgern durch höhere Steuern abzuschöpfen. Dabei wurden für einige Preise wie für Strom, Gas und Mineralölprodukte Höchstgrenzen eingeführt. Alles, was darüber in einem bestimmten Zeitraum hinausgeht, muss als eine Art Umsatzsteuer an den Fiskus abgeführt werden. Wie die Regelung in Deutschland laufen wird, ist derzeit noch offen, die Gespräche des Bunds mit der Energiewirtschaft dauern noch an, es gibt aber Pläne für eine solche Besteuerung zum Beispiel von Strompreisen.

In Italien zeigte ein entsprechendes Gesetz zunächst wenig Wirkung, weil die betreffenden Unternehmen erst einmal keine solchen Zahlungen leisteten. In Frankreich scheint es dagegen zu funktionieren, weil Steuereinnahmen aus Übergewinnen bereits fest im Staatshaushalt für 2023 eingeplant sind.

In Großbritannien wurde die Neuregelung dadurch aufgeweicht, das zum Beispiel Ölkonzerne sich freikaufen können von der Zusatzsteuer für Zufallserträge. Sie müssen dann feste Standortzusagen machen, indem sie Investitionen im Inland versprechen, die sonst vielleicht ins Ausland verlagert würden, wodurch dem Staat dann auch Einnahmen fehlten.

US-Demokraten und Republikaner in Steuerfrage gespalten

In den USA, wo die "Greedflation" ein Topthema von Bidens Demokraten im Wahlkampf war, gibt es ebenfalls eine lebhafte Diskussion um zusätzliche Steuern. Sollten die oppositionellen Republikaner bei den Zwischenwahlen jetzt im US-Parlament eine Mehrheit bekommen, hätten solche Steuerpläne so gut wie keine Chance mehr. Den Republikanern zufolge habe Biden schon zu viel Geld ausgegeben, für sie haben Ausgabenkürzungen und Steuersenkungen Priorität.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden in den USA zusätzliche Gewinne gegenüber der Zeit der Vorkriegsjahre mit einer Steuerrate von bis zu 80 Prozent belegt. Wer als Unternehmen in den Notzeiten des Krieges also mehr verdiente als vorher in Friedenszeiten, hatte diese Differenz weitgehend auszugleichen. Andererseits ist die Situation von heute kaum mit der von damals vergleichbar, das Beispiel zeigt nur, dass solche Steuern grundsätzlich möglich sind.

Auch Preiskontrollen und staatlich festgesetzte Preise in der Diskussion

Außerdem gab es in den USA auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil staatliche festgesetzte Preise und Preiskontrollen für Benzin, Lebensmittel und andere wichtige Güter des täglichen Bedarfs. US-Präsident Richard Nixon scheiterte jedoch mit solchen Preisgrenzen zur Bekämpfung der Inflation, mit denen er sich im Wahlkampf beliebt machen wollte.

Solche Maßnahmen sind auch aus vielen anderen Ländern in schwierigen Notlagen wie Kriegszeiten bekannt. Ob es dazu jetzt kommt, lässt sich schwer einschätzen.

Erdgas nur noch gemeinsam einkaufen - mit dem Ziel niedrigerer Preise

In der EU gab es zum Beispiel den Plan, dass alle Mitgliedsländer Erdgas auf den internationalen Märkten nur noch zu vorher festgesetzten Preisen bestellen sollten (Obergrenze für maximalen Einkaufspreis). Das sollte dadurch ermöglicht werden, dass die EU geschlossen ihre Einkaufsmacht als Großkunde einsetzen würde.

Bundeskanzler Olaf Scholz zweifelte daran, dass die EU-Länder eine solche Einkaufsmacht haben und befürchtete, dass die Förderländer ihr Öl und Gas dann einfach woanders verkaufen und Europa leer ausgehen könnte.