GfK-Studie: Kaufkraft der Deutschen steigt auf fast 25.000 Euro

Die Kaufkraft der Deutschen wird im Jahr 2022 auf durchschnittlich 24.807 Euro ansteigen, das sind rund 1.000 Euro oder 4,3 Prozent mehr pro Kopf als im Vorjahr. Das hat das Marktforschungsinstitut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in seiner aktuellen Studie zur Kaufkraft in Deutschland prognostiziert.

Bayern bei Kaufkraft auf Platz 1

Spitzenreiter bleibt, wie auch in den Vorjahren, das Bundesland Bayern mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 26.936 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Hamburg (26.645 Euro), Baden-Württemberg (26.637 Euro) und Hessen (25.698 Euro). Alle anderen Bundesländer liegen unter dem Bundesdurchschnitt, die geringste Kaufkraft haben dabei die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (21.707 Euro). Allerdings verzeichnen die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern die höchsten Kaufkraftzuwächse.

Freistaat im Städtevergleich vorne

Auch auf der Ebene der Städte und Landkreise belegen drei bayerische Kommunen die ersten drei Plätze: Wie in den Vorjahren ist die Kaufkraft auch 2022 im Landkreis Starnberg am höchsten (34.758 Euro), gefolgt vom Landkreis München (33.442 Euro) und der Stadt München (32.364 Euro), die damit den bisher drittplatzierten Hochtaunuskreis überholt. Schlusslicht des Kaufkraftvergleichs ist auch in diesem Jahr wieder Gelsenkirchen: Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 19.778 Euro liegen die Gelsenkirchener mehr als 20 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Geld zum Leben

Kaufkraft bedeutet, dass diese Summe den Deutschen für Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit oder Sparen zur Verfügung steht. Wie viel vom nominalen Kaufkraftzuwachs real übrig bleibe, hänge allerdings davon ab, wie sich 2022 die Verbraucherpreise entwickeln werden.

Experte prognostiziert Wachstum

GfK-Experte Filip Vojtech erklärt: "2022 wird die Kaufkraft seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erstmals wieder deutlich ansteigen. Dieses Wachstum stützt sich zum einen auf steigende Löhne in vielen Branchen, zum anderen aber auch – nachdem es letztes Jahr keinen oder nur einen minimalen Anstieg gab – auf eine Erhöhung der Renten."

Außerdem geht die GfK im nächsten Jahr von Nachholeffekten in der Produktion und Wirtschaft sowie dem Zurückgehen der pandemiebedingten Logistikprobleme aus.