GfK-Konsumklimastudie: Verbraucher rechnen mit mehr Gehalt

"Die Talfahrt der Konjunkturerwartung hält auch zu Beginn des Jahres an", heißt es in der aktuellen Studie. Vor allem die Diskussion um den Brexit sowie der Handelsstreit zwischen den USA, China und der EU sind laut Marktforscher Rolf Bürkl für den Pessimismus verantwortlich.

Mehr Gehalt erwartet

Auf der anderen Seite zeigen sich die Verbraucher optimistisch: Mit Blick auf das eigene Einkommen sind die Befragten mit positiver Stimmung in das Jahr 2019 gestartet. "Sie sind hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wesentlich pessimistischer als bezüglich ihrer eigenen finanziellen Entwicklung“, sagte Bürkl dem Bayerischen Rundfunk.

Einkommenserwartungen und die Bereitschaft, Geld für größere Anschaffungen auszugeben, seien deshalb wieder angestiegen. "Das liegt in erster Linie daran, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor auf grün steht", sagte Bürkl. Die Arbeitslosigkeit nehme ab, die Beschäftigung wachse. "Nach allen Prognosen, die wir kennen, wird es auch in diesem Jahr so sein", so der Marktforscher.

Zunahme des privaten Konsums

Das Marktforschungsunternehmen GfK prognostiziert für dieses Jahr eine Zunahme des privaten Konsums um 1,5 Prozent. Darunter fallen neben Anschaffungen im Einzelhandel auch Ausgaben für Dienstleistungen etwa im Gesundheitswesen und Wellnessbereich sowie Reisen. Im Januar lag der von der GfK errechnete Wert für das Konsumklima bei 10,5 Punkten, vor einem Jahr lag dieser bei 10,8 Punkten. Für Februar rechnen die Marktforscher mit einem Konsumklima-Wert von 10,8 Punkten.

Die GfK hat für die aktuelle Konsumklimastudie 2.000 Verbraucherinterviews durchgeführt. Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen untersucht seit 1980 monatlich die Verbraucherstimmung in Deutschland.