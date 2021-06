GfK-Konsumklima im Juni: Es wird wieder mehr gekauft

Die Kauflaune der Deutschen ist dank niedriger Inzidenzen und geöffneten Läden im Juni wieder gestiegen. Das gilt auch für hochwertige und teure Anschaffungen wie etwa Küchen. Eine gute Nachricht für Menschen wie Stephan Hollmann, der das Möbelhaus Segmüller in Nürnberg leitet. Wegen des monatelangen Lockdowns hat das Unternehmen viele Millionen Euro Umsatz verloren. Deswegen ist er froh, dass sich viele Kunden nun neu einrichten wollen.

Volle Urlaubskassen in Möbel gesteckt

Er hat auch eine Vermutung, warum das so ist. Zum einen hätten die Menschen in den vergangenen Monaten viel Zeit Zuhause verbracht. Und dort sei ihnen aufgefallen, was sie alles in ihren eigenen vier Wänden verbessern könnten. Mit neuen Möbeln zum Beispiel. Und zum anderen gebe es "wenige Möglichkeiten zu reisen". Deshalb sei auch das Geld da.

Höhere Einkommen erwartet

Dass im Monat Juni die Kauflaune wieder gestiegen ist, ist eine der zentralen Aussagen der neuen Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK. Eine weitere Erkenntnis: Die Deutschen rechnen damit, schon bald wieder mehr Geld in der Tasche zu haben. Der entsprechende Zähler springt um etwa 14 Punkte auf 34. Besser war die Einkommenserwartung zuletzt im Februar 2020, also noch vor der Corona-Krise.

Lockerungen haben positiven Effekt

Die Marktforscher führen das unter anderem darauf zurück, dass die Mitarbeiter in der Gastronomie und anderen Dienstleistungsbranchen wieder arbeiten können, weil die Inzidenzen in den vergangenen Wochen stark gesunken sind.

"Für den Juni sehen wir eine spürbare Aufhellung der Verbraucherstimmung. Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung wie auch die Anschaffungsneigung können zum Teil deutlich zulegen. Das heißt, mit den Lockerungen, mit dem zunehmenden Erfolg beim Impfen, hellt sich doch die Stimmung spürbar auf." Rolf Bürkl, GfK-Konsumexperte

Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Die Deutschen sind demnach auch sehr zuversichtlich, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes angeht. Der Wert ist so hoch wie seit August vergangenen Jahres nicht mehr. Ein Indikator dafür, dass die Bevölkerung hoffnungsvoll auf die kommenden Monate blickt. Für die monatliche Konsumklimastudie der GfK werden rund 2.000 Menschen befragt.