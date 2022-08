GfK: Drohende Heizkostenabrechnungen verursachen Sparzwang

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat bei weitem schon bessere Tage gesehen. Immerhin verzeichnen die Konjunktur- und Einkommenserwartung Zuwächse – allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Die Anschaffungsneigung muss dagegen leichte Einbußen hinnehmen, was vor allem daran liegen dürfte, dass wieder gespart wird.

Drohende Heizkostenabrechnungen verursachen Sparzwang

Die GfK-Marktforscher haben sogar einen "sprunghaften Anstieg" der Sparneigung festgestellt. "Die Furcht vor deutlich höheren Energiekosten in den kommenden Monaten zwingt viele Haushalte zur Vorsorge und dazu, Geld für zukünftige Energierechnungen auf die Seite zu legen. Dies belastet das Konsumklima weiter, da im Gegenzug weniger finanzielle Mittel für den übrigen Konsum zur Verfügung stehen", erklärt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Situation wird sich wohl weiter verschlechtern

Bürkl rechnet damit, dass sich diese Situation in den kommenden Wochen und Monaten noch verschärfen könnte, wenn in der anstehenden Heizperiode das Angebot an Brennstoffen, vor allem an Gas, unzureichend sein sollte. Denn dies würde zu einem weiteren Preisanstieg führen und die Heizkostenabrechnungen noch weiter in die Höhe treiben.

Realistische Problemlösungen nicht in Sicht

Eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas sei nur in Sicht, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung betreibe und vor allem, wenn Lösungen zum Ende des Kriegs in der Ukraine gefunden werden könnten. Denn der Krieg ist die Hauptursache für die Inflation. Eine schnelle Beendigung des Konflikts scheint aber derzeit in weiter Ferne zu liegen.

Konjunkturerwartungen stabilisieren sich

Nach zwei Rückgängen in Folge haben sich zumindest die Konjunkturerwartungen in diesem Monat stabilisiert. Dies wird auch von den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes untermauert. Denn überraschend ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres um 0,1 Prozent gewachsen. Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Dennoch liegen die Konjunkturerwartungen der Bundesbürger erheblich unter dem Vorjahresniveau. Und trotz der leichten Verbesserung in diesem Monat bleibt die Rezessionsgefahr aus Sicht der deutschen Verbraucher hoch.

Viele Unternehmen machen sich derzeit große Sorgen um die Entwicklung der Energiepreise, die zuletzt explosionsartig gestiegen sind. Neben den hohen Kosten sind die Unternehmen zudem verunsichert, ob im kommenden Winter überhaupt genügend Energie zur Verfügung stehen wird. Zusammen mit den nach wie vor bestehenden Lieferengpässen aufgrund unterbrochener Lieferketten sehen sie die Gefahr, dass es zu Produktionseinschränkungen kommen kann. Dies würde eine Rezession wahrscheinlicher machen.

Einkommenserwartungen steigen ebenfalls nur geringfügig

Die Einkommenserwartungen der Deutschen haben gegenüber dem Vormonat zwar leicht zugelegt, sie liegen aber ebenfalls deutlich unter dem Niveau vom August 2021. Grund für den tendenziellen Pessimismus sind ebenfalls die hohen Inflationsraten und die weiter steigenden Energiekosten. Wenn Ende des Monats auch noch Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket wegfallen, dürfte sich dieser Pessimismus noch verstärken. So kann die Anschaffungsneigung nicht von den leicht gestiegenen Konjunktur- und Einkommenserwartungen profitieren. Sie verzeichnet den siebten Rückgang in Folge und verzeichnet den niedrigsten Wert seit Oktober 2008 während der Finanz- und Wirtschaftskrise.