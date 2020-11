Gewinneinbruck bei Rückversicherer Munich Re

Hohe Belastungen durch Coivd19

Die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sind zuletzt gestiegen. Das Ausmaß der derzeitigen Infektionswelle sei größer als noch vor acht Wochen angenommen, meinte der Finanzvorstand der Munich Re Christoph Jurecka bei einer Telefonkonferenz und verteidigte damit die nach wie vor fehlende Prognose des Rückversicherers für das Gesamtjahr. Bisher hat der Konzern in den ersten drei Quartalen einen Gewinn von einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Allein Schäden durch Covid19 belasteten die Bilanz in den ersten drei Quartalen mit 2,3 Milliarden Euro, vor allem durch die Absagen oder Verschiebungen von Großveranstaltungen sowie Betriebsunterbrechungen. Man werde man auch im laufenden Quartal mit Schäden rechnen müssen, unter anderem auch weil noch Gerichtsverhandlungen liefen, so Jurecka.

Auch hohe Abschreibungen auf Aktien

Aber auch das Kapitalanlageergebnis ist gesunken. So gab es hohe Abschreibungen auf Aktien. Der Finanzvorstand begründete dies mit den starken Schwankungen an den Märkten. Hinzu kamen weitere nicht coronabedingte Schäden, wie die Explosion im Hafen von Beirut, sowie Großschäden durch Naturkatastrophen, wie schwere Stürme und Waldbrände in den USA.