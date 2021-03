Gewinn bei der BayernLB bricht ein

Die Bayerische Landesbank hat die Altlasten aus der Finanzkrise längst abgearbeitet, sie ist immer noch solide finanziert. Aber wegen der Corona-Krise - und durch die selbst verordnete Neuausrichtung - leidet die Bilanz der BayernLB derzeit erheblich. Der Nettogewinn der Landesbank ist um mehr als die Hälfte eingebrochen - auf 232 Millionen Euro. Und auch für das laufende Jahr bleibt der Vorstand bei der Prognose vorsichtig.

BayernLB will 900 Stellen abbauen

Insgesamt 900 Stellen will die BayernLB bis 2024 sozialverträglich abbauen. Der Vorstand geht davon aus, dass für die Hälfte der Betroffenen bis zur Jahresmitte die Verträge stehen. Die Kosten dafür belasten als "Restrukturierungsaufwand" mit 287 Millionen Euro das Ergebnis erheblich, genauso wie die Risikovorsorge wegen möglicher Ausfälle durch die Corona-Krise.

Immobilienfinanzierung und Tochter DKB tragen BayernLB

Die Geschäfte der Bank ruhen auf zwei Säulen: auf der gewerblichen Immobilienfinanzierung und auf der Berliner Direktbank DKB. Sie ist jetzt mit 4,6 Millionen Kunden die Nummer zwei in Deutschland. Das Firmenkundengeschäft mit Spezialfinanzierungen soll mittelfristig die dritte Säule werden, schreibt derzeit aber noch rote Zahlen.

Große Investitionen in die IT

Riesig sind mit mehr als 700 Millionen Euro die Investitionen in die IT, auch für die DKB. Hier werden Anwendungen verdichtet, aber auch vieles neu aufgesetzt.

Die BayernLB steckt mitten in einer strategischen Neuausrichtung, will aber 75 Millionen Euro an Dividenden an ihre beiden Eigentümer ausschütten, den Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen.