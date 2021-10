Gewerkschaftlicher Aktionstag: Für fairen Wandel

Auch die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE waren heute laut wie die Bewegung „Fridays for Future“, damit man ihnen nicht ihre berufliche Zukunft klaut. Laut IG Metall haben in Bayern rund 13.000 Beschäftigte bei öffentlichen Kundgebungen wie in München, Schweinfurt und Regensburg bis hin zu Aktionen im Betrieb wie aktive Mittagspausen für den ökologischen Wandel protestiert. Aber der muss aus ihrer Sicht sozial gestaltet und von ihnen mitbestimmt werden.

Die Forderung geht an SPD, Grüne und FDP, die über eine Ampel-Koalition verhandeln. So zogen in München die Teilnehmer vor die Parteizentralen – auch die der CSU. In Augsburg sprach gestern am späten Abend bereits IG Metall Vorstand Jürgen Kerner. Nicht kleckern, sondern klotzen sei angesagt.

"Wir fordern ein Investitionsprogramm von 500 Milliarden bis 2030. Das sind riesige Summen. Aber jedem muss klar sein: den Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif." Jürgen Kerner, Vorstand IG Metall

Umbau der Industrie zu fairen Konditionen

Der Umbau müsse fair gestaltet werden, also auch die Beschäftigten und ihre Jobs im Blick haben. Zudem funktioniere die Transformation nur gemeinsam mit den Menschen, worunter Gewerkschaften immer auch die Mitbestimmung in den Betrieben meinen. Das sprach auf der Kundgebung in Schweinfurt Ralf Kutzner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall an.

"Die bevorstehende Transformation der Industrie bedeutet mehr als ein bisschen Digitalisierung, neue Windräder und Ladesäulen für E-Autos. Es geht um einen grundlegenden und unumkehrbaren Wandel in dem, was und wie wir produzieren. Es geht um die Zukunft unserer Arbeit. Diese Veränderungen werden nur mit den Beschäftigten gelingen, nicht gegen sie." Ralf Kutzner, Vorstand IG Metall

40 Aktionen in Bayern – kein Streik

Auf mehr als 40 Aktionen kommt die IG Metall in Bayern. Zum Teil beteiligte sich daran auch die IG BCE. Außerdem veranstalten beide Gewerkschaften Aktionen in Betrieben. Ein Streik sei das nicht. Die Beschäftigten, die teilnehmen, würden sich für diese Zeit von der Arbeit abmelden, heißt es von der IG Metall auf Nachfrage. Oder aber sie hätten einen Tag Urlaub genommen. Ein politischer Streik – in anderen Ländern wie Frankreich durchaus üblich – wird von den Arbeitsgerichten in Deutschland bisher nicht als vereinbar mit dem Grundgesetz gesehen.

Forderungen an die Politik und die Wirtschaft

Der Aktionstag war seit längerem geplant und findet nicht nur in Deutschland statt. Über zwei Wochen hinweg ruft der Dachverband der Industriegewerkschaften, "IndustriAll Europe", in mehreren EU-Ländern dazu auf, sich für einen gerechten Strukturwandel einzusetzen. In Deutschland fällt der Termin jetzt in die heiße Phase der Koalitionsgespräche. Der Forderungskatalog ist lang:

- massive Investitionen in die moderne Infrastruktur und die Zukunftstechnologien

- zukunftsfähige Arbeitsplätze hierzulande statt Verlagerung ins Ausland

- Mittel für die Qualifikation der Beschäftigten

- ein Transformationskurzarbeitergeld für die, die in Betrieben mit Problemen arbeiten

- mehr Mitbestimmung der Betriebsräte beim Umbau

- Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten und Hilfen für Betroffene, ob Betriebe oder Privathaushalte

Bayerns IG Metallchef Johann Horn sieht da auch die Wirtschaft in der Verantwortung.

"Die Politik kann und muss auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, damit Arbeitsplätze in Bayern erhalten bleiben." Johann Horn, IG Metall Bayern

Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie antwortete. Transformation gemeinsam bewältigen ja, aber nicht durch eine Steuererhöhung zu Lasten der Betriebe. "Das ist eine volkswirtschaftliche Utopie", wie Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte. Er kritisiert auch die Vorschläge der IG Metall zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs.

"Mit weniger Fahrzeugen sägt die IG Metall am Ast der Beschäftigten in der Automobil- und Zulieferindustrie." Bertram Brossardt, Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie

Die Diskussionen darüber dürften in den Betrieben nach dem heutigen Aktionstag weitergehen. Und im "Zukunftsforum Automobil", wo unter anderem Wirtschaft, Staat und Gewerkschaften über Hilfen beim Umbau der Automobil- und Zulieferindustrie in Bayern reden.