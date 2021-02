Gewerkschaften fordern Mindest-Kurzarbeitergeld

Angela Merkel und mehrere Mitglieder ihres Kabinetts haben kürzlich einen Brief bekommen. Absender: die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Verdi.

Kurzarbeitergeld nicht unter Mindestlohn

In dem Schreiben machen sich die beiden Gewerkschaften stark für ein Kurzarbeitergeld von mindestens 1.200 Euro bezogen auf eine 40-Stunden-Woche. Das entspricht dem, was man beim gesetzlichen Mindestlohn von zurzeit 9.50 Euro erhalten würde. Bei jenen, die in Teilzeit arbeiten, soll der Betrag anteilig berechnet werden.

Gastronomie und Dienstleistungsbranche zahlen niedrige Gehälter

Dass es gerade diese beiden Gewerkschaften sind, die mit der Forderung in Berlin vorstellig werden, hat einen Grund: Verkäuferinnen, Kassierer, Köche, Bedienungen oder Servicekräfte gehören - anders als zum Beispiel Fachkräfte bei den Autobauern - nicht gerade zu den gut verdienenden Beschäftigten. Viele sind in Teilzeit tätig. Das Gehalt mit Trinkgeld aufzubessern ist im Lockdown nicht möglich. Wenn zahlreiche Arbeitnehmer jetzt zu 100 Prozent in Kurzarbeit stecken, dann reicht das Einkommen oft kaum mehr für den Lebensunterhalt.

Gesetzlich stehen Kurzarbeitenden für die wegfallende Arbeitszeit 60 Prozent, mit mindestens einem Kind 67 Prozent, vom letzten Bruttolohn zu. Die Bundesagentur für Arbeit stockt das Kurzarbeitergeld inzwischen nach dem dritten und nach dem sechsten Monat auf bis zu 87 Prozent auf. Doch viele Arbeitnehmer haben diese Zeitgrenzen noch nicht erreicht. Darauf weisen die beiden Gewerkschaften hin. Und: Diese Erhöhung gibt es nur, wenn der Arbeitsausfall über 50 Prozent liegt.

Antrag auf Harz IV schreckt viele Berechtigte ab

Zwar könnten die Betroffenen auch aufstocken, das heiß Harzt IV beantragen, wenn ihre Existenz durch ihr eigenes Einkommen nicht gesichert ist. Doch davor – so Verdi und NGG – schrecken viele aus Scham oder weil sie schon schlechte Erfahrung gemacht haben zurück.