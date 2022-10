Gewerkschaft ruft zu Streik bei Eurowings am Donnerstag auf

Eine Urabstimmung hatte es bei der Lufthansa-Tochter Eurowings schon gegeben. Nach einer weiteren ergebnislosen Verhandlungsrunde ist jetzt klar: Die Piloten streiken, Flüge der Airline können ausfallen. Für den Donnerstag hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einem ganztägigen Ausstand bei Eurowings aufgerufen.

Eurowings: Streik "unverantwortlich"

Die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter seien gescheitert, teilte die VC am Dienstag mit. Eurowings kritisierte den angekündigten Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. Zunächst war nicht bekannt, wie viele Flüge betroffen sind. Bestreikt werde der Flugbetrieb von Eurowings Deutschland, aber nicht jener von Eurowings Europe, teilte ein Sprecher mit.

Zehn Runden verhandelt: "Keine nennenswerte Annäherung"

Der VC geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter, beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten, sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. "Zehn Verhandlungsrunden, davon zwei nach dem eindeutigen Signal der Urabstimmung, haben zu keiner nennenswerten Annäherung geführt", hieß es von der Gewerkschaft.

Eurowings sieht künftigen Flugbetrieb in Gefahr

Eurowings-Personalchef Kai Duve sagte, die Gewerkschaft fordere trotz zweier in den kommenden vier Monaten anstehender Gehaltserhöhungen von deutlich mehr als zehn Prozent 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Senkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden. "Das ist in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten, nicht nur maßlos. Die Forderungen würden auch 20 Prozent unserer Flüge unmöglich machen und damit die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und seiner Mitarbeitenden gefährden", stellte der Manager fest.

