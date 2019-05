Gewalt an Bord: Kampf gegen randalierende Passagiere

Pro Monat muss laut des internationalen Luftfahrtverbandes IATA ein Flug in der EU wegen randalierenden Passagieren sogar per Notlandung abgebrochen werden. Ein Grund: Alkohol. Die europäische Luftsicherheitsbehörde (EASA) hat nun eine Kampagne gestartet.

Kampagne der Luftsicherheitsbehörde: "Not on my Flight"

Die EASA hat eine Kampagne gestartet, der sich zahlreiche Airlines angeschlossen haben: Nicht auf meinem Flug – Not on my Flight. Unter diesem Motto will die EASA verstärkt gegen pöbelnde Passagiere vorgehen.

Alkohol gilt als einer der häufigsten Gründe

Unter anderem will sie Passagiere davon abhalten, am Flughafen oder an Bord zu viel Alkohol zu trinken. Denn nach Erhebungen des Welt-Luftfahrtverbandes IATA ist ein Großteil der Vorfälle auf zu viel Alkohol zurückzuführen, oft kombiniert mit Medikamenten, die eigentlich gegen Flugangst helfen sollen.

Gewalt an Bord: Notlandungen häufen sich

Das Problem mit Randale an Bord hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Laut IATA-Statistik wurde im Jahre 2016 ein Vorfall je 1.400 Flüge gezählt. 2017 war es schon ein Vorfall pro 1.000 Flüge. Die meisten der gemeldeten Passagiere folgten Anweisungen der Besatzungen nicht, oder sie beschimpften andere Passagiere oder Crew-Mitglieder. Allerdings gab es auch Hunderte von Gewalttaten an Bord, bis hin zu massiver Gefährdung von Menschenleben, etwa wenn aggressive Passagiere versuchen, die Tür zum Cockpit einzutreten.

In solchen Fällen kommt es auch immer wieder zu Notlandungen, und die können mehr als 100.000 Euro kosten. Ausgaben, auf denen die Fluggesellschaften sitzen bleiben, wenn sie sich das Geld nicht von den pöbelnden Passagieren zurückholen können.