Getränke-Lieferdienst: Abmahnung wegen zwei Minuten Verspätung

Weil er statt um 14 Uhr um 14:02 Uhr anfing zu arbeiten, hat ein Mitarbeiter des Getränkelieferdienstes Flaschenpost eine Abmahnung kassiert - mit Bedauern und man sehe sich dazu gezwungen, wie es in dem Schreiben heißt. Man weise darauf hin, dass man verpflichtet sei, die Arbeitszeiten einzuhalten pünktlich zur Arbeit zu kommen, so die Begründung.

Shitstorm gegen Flaschenpost

Das Abmahnschreiben geriet über Twitter in die Öffentlichkeit und löste einen Shitstorm im Internet aus. Von Raubier-Kapitalismus ist die Rede, einer fragt, auf welche Art und Weise man das Unternehmen denn abmahnen dürfe, wenn mal zwei Minuten zu spät geliefert werde. Das Unternehmen solle sich wenigstens schämen. Das scheint man bei Flaschenpost auch so zu sehen.

Unternehmen entschuldigt sich

Der Getränkelieferant hat mittlerweile die Abmahnung zurückgezogen und sich bei dem betroffenen Mitarbeiter entschuldigt, wie es in einer schriftlichen Stellungnahme heißt. Dort ist die Rede von einem unglücklichen Vorfall, der so nicht hätte passieren dürfen.

"Denn unabhängig der individuellen Vorgeschichte entspricht es nicht der Kultur der flaschenpost, eine minimale Verzögerung beim Arbeitsantritt abzumahnen." Stellungnahme von Flaschenpost

Allerdings weist man auch darauf hin, dass ein pünktlicher Arbeitsbeginn dem Unternehmen sehr wichtig sei, da sich alle Mitarbeitenden aufeinander verlassen können müssten.

Wiederholt Kritik wegen des Arbeitsklimas

Schon vor diesem Vorfall waren die Arbeitsbedingungen bei dem Lieferdienst in den Schlagzeilen. Mitarbeiter an verschiedenen Standorten beklagten sich über einen rüden Umgangston bei dem Start-up, das seit Ende des vergangenen Jahres zur Oetker-Gruppe gehört. Dort übernahm es vor ein paar Monaten den eigenen Lieferdienst der Gruppe "Durstexpress" und firmiert weiter unter dem Namen Flaschenpost. Die Gewerkschaft NGG kritisiert weiterhin die niedrige Bezahlung und mangelnde Mitbestimmung bei den Lieferdiensten, das trifft nicht nur dieses Unternehmen.

Flaschenpost widerspricht

Auslieferungsfahrer erhielten demnach durchschnittlich zwölf Euro pro Stunde, der bei guter Leistung auf über 14 Euro je Stunde ansteigen könne, heißt es auf Anfrage. Zusätzlich bekämen die Kolleginnen und Kollegen Trinkgeld und der Grundlohn variiere je nach Standort-Bedingungen und liege in München bundesweit am höchsten. Auf die Frage der betrieblichen Mitsprache erklärt das Unternehmen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen möchten, stehe man dem selbstverständlich offen gegenüber. So existiere aktuell neben dem Betriebsrat der Flaschenpost SE in Münster am Standort Düsseldorf ein gewähltes Betriebsratsgremium.