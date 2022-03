Artikel mit Audio-Inhalten

Gesundheitsökonom befürwortet Extra-Steuer für Impf-Verweigerer

Bundeskanzler Scholz hält bislang an der Corona-Impfpflicht fest. Doch es gibt auch andere Vorschläge, wie die Impfquote in Deutschland erhöht werden könnte. So fordert ein Gesundheitsökonom, dass Impf-Verweigerer eine separate Steuer zahlen sollen.