Gesundheits-Check-ups: Was gilt – und ist das sinnvoll?

Krankheiten erkennen - bevor sie wirklich schlimm werden. Das ist in den Augen vieler Mediziner und Patienten der richtige Weg, um zahlreiche Krankheiten besser in den Griff zu bekommen. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen deshalb eine ganze Reihe sogenannter Check-ups. Die AOKs starten derzeit auch eine neue Werbekampagne – vor allem für die Krebs-Früherkennung, denn die nehmen seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen in Anspruch.

Allerdings gibt es in der Ärzteschaft auch Stimmen, die vor einem naiven Umgang mit der Früherkennung warnen. Denn bei weitem nicht alles, was auf den ersten Blick einleuchtend scheint, bringt auch tatsächlich etwas.

Gesundheits-Check-up wie die Inspektion beim Auto?

Johannes Wimmer ist Arzt. In einem Youtube-Video der größten bundesweiten Kasse, der Techniker Krankenkasse, macht er Werbung für die verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen. Sie werden von allen gesetzlichen Kassen bezahlt, also auch von BKKs oder der AOK.

Wimmer möchte gerne möglichst viele Menschen in die Arztpraxen lotsen. In seinem Video vergleicht er einen Gesundheits-Check-up mit einer Inspektion beim Auto. Hier würde man ja auch nicht erst in die Werkstatt fahren, wenn es unter der Motorhaube qualmt. Was beim Auto die Inspektion ist, wäre folglich beim Menschen die Früherkennung.

Schon ab 18 Anspruch auf erste Vorsorgeuntersuchung

Zwischen dem 18. und dem 34. Lebensjahr zahlen die gesetzlichen Kassen einmal einen Check-up, bei dem verschiedene Blut- und Urinwerte im Labor untersucht werden. Außerdem unterhält sich der Arzt oder die Ärztin gründlich mit dem Patienten, misst den Blutdruck und versucht herauszufinden, ob noch Weiteres abgeklärt werden sollte. Ab 35 gibt es alle drei Jahre einen Anspruch auf einen kostenlosen Check-up.

Nierentumor bei Check-up entdeckt

Ralf Müller denkt, er könnte einem solchen Check-up wohl sein Leben verdanken. Als vor rund zehn Jahren sein 50. Geburtstag näher rückte, ist er zum Arzt gegangen. Der hat, obwohl es im Rahmen der Untersuchung eigentlich gar nicht vorgesehen war, auch den Bauch seines Patienten per Ultraschall untersucht.

"Und dann hat er halt da so rumgeschaut. Und dann hat er ein bisschen gezögert - bei der Niere - ja, er weiß es nicht." Und habe dann einen Termin beim Radiologen empfohlen, der dann einen Nierentumor festgestellt habe. "Das war dann natürlich nicht so schön." Allerdings hatte Müller Glück. Der Tumor war zwar bösartig, aber noch klein und konnte herausoperiert werden. "Und das ist jetzt zehn Jahre her, und alles ist gut."

"Vorsorgetreffer so selten wie Lottogewinne"

Der Münchner Allgemeinmediziner Hannes Blankenfeld kennt solche Geschichten – doch sie seien seltene Ausnahmen, sagt er – so ähnlich wie ein Lottogewinn: "Es gibt einzelne Glückspilze, die zufällig eine relevante Erkrankung hier entdeckt bekommen. Und dadurch, dass wir sie früher entdeckt haben, können wir es besser behandeln, können wir es überhaupt behandeln."

Blankenfeld beschäftigt sich neben seiner Arbeit als Hausarzt intensiv mit der wissenschaftlichen Auswertung von Früherkennungsuntersuchungen. Und diese Auswertungen seien in vielen Bereichen ernüchternd, sagt er. Wenn man sich die wissenschaftlichen Daten dazu anschaue, dann sei das sehr enttäuschend. Da sei nirgendwo nachgewiesen, dass das einen messbaren Nutzen habe.

Wissenschaftler bezweifeln nutzen der Check-ups

So hat das Wissenschaftler-Netzwerk des Cochrane-Verbundes internationale Studien zu Check-ups ausgewertet. Das Ergebnis fassen die Forscher mit folgenden Worten zusammen:

"Es ist unwahrscheinlich, dass systematische Angebote von Gesundheitschecks einen Nutzen bringen. Sie führen möglicherweise eher zu unnötigen Untersuchungen und Behandlungen." Cochrane-Verbund

Der Allgemeinmediziner Blankenfeld stellt allerdings fest, dass auch vielen seiner Arztkollegen eines nicht bewusst sei: Es scheint zwar irgendwie plausibel, dass es eine gute Idee sein könnte, alle Menschen durchzuchecken, ob sie nicht an einer bislang unbemerkten Krankheit leiden. Doch die Daten zeigen, dass das frühe Erkennen einer Krankheit keineswegs immer zu besseren Heilungschancen führt.

Es führt allerdings dazu, dass Menschen nach einer Diagnose besorgt sind. Außerdem gibt es bei allen Früherkennungs-Untersuchungen auch Fehlalarme, die zu weiteren Untersuchungen bis hin zu Operationen führen, die eigentlich nicht nötig waren.

Arzt und Patient lernen sich bei Vorsorge besser kennen

Der Hausarzt Hannes Blankenfeld sieht in den Check-ups vor allem einen positiven Effekt. Er lerne seine Patienten besser kennen. Es könne im Rahmen der Vorsorge alle zwei bis drei Jahre mit ihnen eine halbe Stunde verbringen und über Themen abseits eines akuten Gesundheitsproblems sprechen. "Familiengeschichte kennenlernen - ein Gefühl für einen Menschen entwickeln. Das ist für mich als Arzt persönlich hilfreich." Aber ob das das Leben messbar verlängere oder eine verbesserte Diagnoserate unter seinen Patienten führe, das sei höchst fraglich.

Aufklärung über verschiedene Vorsorgeuntersuchungen

Die Gelegenheit eines Check-ups nutze er dann auch, um zu erklären, dass etwa für den Nutzen der Krebs-Früherkennung durch eine Darmspiegelung inzwischen tatsächlich recht gute Belege vorliegen – darauf haben Männer ab dem 50. und Frauen ab dem 55. Lebensjahr Anspruch. Und er klärt gegebenenfalls auch über die Krebs-Früherkennungsprogramme auf, die Frauen schon ab dem 20. Lebensjahr wahrnehmen können. Für Männer gibt es ab dem 45. Lebensjahr ein Programm zur Früherkennung von Prostatakrebs. Und alle Menschen können sich ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre auf Hautkrebs untersuchen lassen.

Aber auch hier würde sich der Arzt wünschen, dass sich vor allem diejenigen untersuchen lassen, die ein besonderes Risiko haben – etwa, weil es in ihrer Familie schon Krebsfälle gibt, oder weil sie – wenn es um Hautkrebs geht – eine besonders helle Haut haben. Skeptisch sieht Blankeneld eine Untersuchung, die jetzt neu in die Checkups aufgenommen wurde: Einmal im Leben könne sich alle darauf untersuchen lassen, ob ihre Leber mit Hepatitis-Viren infiziert ist. Ob das in Summe in sinnvoll ist, sei aber nicht klar, sagt der Allgemeinmediziner. "Die Daten dazu sind einfach zu gering, die wir bisher haben."

Gesundheits-Check-ups können fast zur Sucht werden

Ralf Müller, bei dem vor zehn Jahren im Rahmen eines Check-Ups ein Nierentumor entdeckt wurde, findet es bemerkenswert, dass es Ärzte gibt, die die Früherkennungs-Programme so kritisch sehen. Und auch er will sich eine Haltung nicht zu eigen machen: Die Haltung, dass alle Menschen Kranke sind, die nur noch nicht gründlich genug untersucht wurden. "Das ist schon wie ein Sog. Was gibt es denn noch für Vorsorgeuntersuchungen? Was könnte man denn noch so alles machen? Und wie oft soll man das machen? Und sich dann nur noch mit so etwas beschäftigt."