Gesteinsmehle – Vielseitige Helfer im Garten

Sie verbessern den Boden, leisten einen Beitrag zur Pflanzenernährung, halten Schädlinge ab und mindern Gerüche: Gesteinsmehle sind Universal-Hilfsmittel im Hausgarten. Doch nicht jedes Gesteinsmehl eignet sich für jeden Boden und zu Heidelbeeren passen sie alle nicht.

Die Böden werden stabiler und können mehr Wasser aufnehmen, die Tomaten tragen besser, Erdflöhe und Läuse geben klein bei und die Brennnesseljauche stinkt fast nicht. Gesteinsmehle, mache sagen auch Urgesteinsmehle oder Steinmehle, wirken über- und unterirdisch und je nach Einsatzgebiet kurz-, mittel- oder langfristig.

Gesteinsmehl ist nicht gleich Gesteinsmehl

Gesteinsmehle bestehen meist aus den Gesteinen Diabas oder Basalt, manchmal auch aus Lava, Quarz, Zeolith oder Granit. Sie enthalten in unterschiedlichen Zusammensetzungen Magnesium, Kieselsäure als Siliziumquelle, Kalium, Kalzium, Eisen und etliche Spurenmetalle wie Mangan und Molybdän zum Beispiel. Gesteinsmehle wirken grundsätzlich basisch, das heißt, sie neutralisieren saure Böden. Die einen mehr, die anderen weniger. Diabas zum Beispiel weist einen höheren Gehalt an Kalzium auf und eignet sich deshalb besonders zur Verbesserung saurer Böden, also in der Regel für Sandstandorte. Löß-, Lehm- und Tonböden sind oft basisch, für sie passen eher die nur schwach basischen Basalt-, Granit- und Quarzmehle. Ob das Bodenmilieu im eigenen Garten zu sauer oder zu basisch ist, findet man am sichersten mit einer Bodenuntersuchung heraus.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Gesteinsmehle ist ihre Körnung: Sie sollten mehlfein gemahlen sein. So dass man keine Krümel spürt, wenn man das Gesteinsmehl nass macht und die Paste zwischen den Fingern verreibt. Sonst dauert es zu lang, bis sich ihre Wirkung entfaltet.

Mehr Struktur und mehr Speicherplatz

Gesteinsmehle fördern die Bildung von Ton-Humus-Komplexen. Diese winzigen Verbindungen können zum Beispiel Nährstoffe wie Stickstoffverbindungen binden und damit vor der Auswaschung bewahren. Und sie machen den Boden krümelig – das Nonplusultra der Bodenqualität. Denn Krümelgefüge sind das Gerüst im Untergrund, durch sie wird er tragfähig. Und zwischen den Krümeln, in den Poren, ist Platz für Wasser und Luft, lebensnotwendig für Pflanzen und Bodenlebewesen. Ein krümeliger Boden ist leicht zu durchwurzeln, die Pflanzen wachsen besser.

Größere Tomaten, bessere Birnen, haltbare Äpfel

Gesteinsmehle sind keine Dünger im eigentlichen Sinn, denn sie enthalten weder Stickstoff, Phosphat noch Kalium in nennenswerten Mengen. Doch sie leisten mit ihren Mineralstoffen wie Kalzium, Silizium, Magnesium, Eisen, Mangan mittel- und langfristig dennoch einen Beitrag zur Ernährung der Pflanzen. Lavamehl ist vergleichsweise reich an Eisen und anderen Spurenelementen. Es wird empfohlen speziell für Starkzehrer wie Tomaten und Auberginen und Rasenflächen.

Alle anderen Gesteinsmehle fördern aber auch das Pflanzenwachstum, die Haltbarkeit und den Geschmack von Obst und Gemüse. Die Experten empfehlen unterschiedliche Aufwandmengen, die Spanne reicht von 100 g bis 500 g pro Quadratmeter. Pflanzen, die an saure Böden angepasst sind, also Rhododendron und Azaleen, sollte man wenn dann nur ganz sparsam mit Quarz- oder Granitmehl versorgen. Und Heidelbeeren am besten gar nicht, sie brauchen einen sehr sauren Boden.

Wer das Gesteinsmehl trocken auf dem Boden verstreuen will, sollte eine Maske aufziehen und nur bei Windstille aktiv werden. Sicherer ist es, das Mehl in Regenwasser zu geben und die Mischung mit der Gießkanne zu verteilen. Am besten auf eine Gründüngung, die danach in den Boden eingearbeitet wird.

Gesteinsmehl im Kompost und in der Brennnesseljauche

Bananenschalen, Strauchschnitt und Kaffeefilter verrotten schneller, Gesteinsmehl im Kompost fördert die Leistungsfähigkeit der Mikroorganismen. Fünf bis sieben kg pro 100 kg Kompostiermaterial reichen.

Streut man Gesteinsmehl in Pflanzenjauche, fängt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Pflanzenjauche wird mineralstoffreicher, fördert also die Bodenstruktur, das Pflanzenwachstum. Und zweitens stinkt die Brühe während der Gärung viel weniger. Diesen Trick wenden auch manche Landwirte an, um die Gülle von ihren Tieren zu desodorieren und ihre sie verträglicher für die Pflanzen zu machen.

Hilft auch gegen Pilzkrankheiten und Ungeziefer

Besonders fein vermahlenes Steinmehl mit einem hohen Gehalt an Kieselsäure, beispielsweise Granit-, Gneis- oder Quarzmehl eignet sich am besten als Pflanzenstärkungsmittel gegen Schädlinge. Aber auch die anderen Gesteinsmehle sind einen Versuch wert. Der Rat aus einer Gartenzeitschrift: 100 bis 200 g Gesteinsmehl wird mit ein wenig Wasser zuerst zu einem zähen Brei verrührt und später in 10 Liter Wasser verdünnt. Diese Mischung sprüht man einmal in der Woche und nach jedem Regen von allen Seiten auf die Pflanzen. Der Belag führt dazu, dass das Pflanzengewebe härter wird, Pilzsporen können es dann nicht so leicht zerstören. Außerdem vergrault die hauchdünne Gesteinsmehlschicht Schädlinge wie Erdflöhe, Läuse und Rote Spinne. Und er verwirrt durch seine geruchsbindenden Eigenschaften die Insekten, die sich nach Lockhormonen und Aromen richten.

Sonderfälle Bentonit und Zeolith

Bentonit ist Tonmehl. Es macht leichte Sandböden fruchtbarer, weil es im Gegensatz zum Sand Nährstoffe und Wasser speichern kann. Die Ausbringmenge liegt bei 50 bis 150 g pro Quadratmeter. Man kann es dem Boden auch über den Kompost zuführen. Im Gartenmarkt-Regal sind die Tonmehle meist als "Sandbodenverbesserer" zu finden.

Zeolith ist ebenfalls ein Meister im Wasser und Nährstoffe speichern. Es ist allerdings stark basisch und sollte deswegen nur auf saure Böden ausgebracht werden. Basische Böden macht es nicht fruchtbarer, sondern im Gegenteil: Zeolith führt auf basischen Böden dazu, dass manche Nährstoffe fixiert werden und den Pflanzen nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist deutlich teurer als die anderen Gesteinsmehle. Richtig angewendet hilft es, Dünger einzusparen.

Grundsätzlich sollte man Gesteinsmehl in großen Säcken kaufen, auch wenn die sehr schwer sind. In kleinen Packungen sind die Bodenverbesserer nämlich unverhältnismäßig teuer. Fünf kg sind nur für den Balkon- und Zimmerpflanzengärtner eine sinnvolle Packungsgröße.