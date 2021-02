Gespräch mit Investor: Siemens-Standort doch nicht vor dem Aus?

Kann der Siemens-Standort in Ruhstorf im Landkreis Passau doch noch gerettet werden? Eine Woche nach der Mahnwache der Belegschaft vor dem Werkstor geben IG Metall und Betriebsrat jetzt bekannt, dass erste Gespräche mit einem Investor laufen - ein Interessent, der sich vorstellen könnte, den Standort zu übernehmen. Wer das ist, wird noch nicht bekannt gegeben. "Wir stehen erst ganz am Anfang", sagt Betriebsratsvorsitzende Elke Malcher.

Siemens müsste nochmal investieren

Mit dem Investor könnten in den Werkshallen weiter Spezial- und Sondermotoren für Nischenmärkte gebaut werden. "Das Ziel wäre, in Ruhstorf einen klassischen mittelständischen Betrieb aufzubauen", sagt Wolfgang Nirschl, Bevollmächtigter der IG Metall. Dafür müsse Siemens aber nochmal investieren, beispielsweise in Maschinen. In den Produktionsstandort sei laut Nirschl lange nichts mehr hineingesteckt worden. Siemens selbst will sich dazu nicht äußern. Der Inhalt der Verhandlungen sei vertraulich, heißt es auf Nachfrage. Die "Passauer Neue Presse" hatte zuerst darüber berichtet.

Rettung für die Produktion?

Der Betriebsrat hatte eine Beraterfirma damit beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, das aufzeigt, welches Know-How am Standort ist und in was für Produkte bzw. Märkte es gesteckt werden könnte. Auf Grundlage dessen habe der Investor laut Malcher Interesse bekundet. Sollte der Plan mit dem Investor tatsächlich aufgehen, wäre es die Rettung für die Produktion, die Siemens bis September kommenden Jahres einstellen will. Mehr als 300 Angestellte würden dann ihre Arbeit verlieren. Produktlinien sollen laut Siemens nach Nürnberg und Tschechien verlagert werden.

Bereits 2016 gab es harte Einschnitte am Standort Ruhstorf. Rund 500 Arbeitsplätze wurden gestrichen und zum Teil ins Ausland verlagert.