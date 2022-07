Gesetzlicher Mindestlohn wird ab 1. Juli erhöht

Statt 9,82 Euro sind es ab 1. Juli 10,45 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde – das ist ein Plus von rund 6,5 Prozent. Eine zuständige Kommission aus Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern hat das ausgehandelt. Der Bundesarbeitsminister setzt diesen Mindestlohn jetzt per Verordnung um. Für einen in Vollzeit Beschäftigten bringt das 110 Euro mehr im Monat.

Noch größer ist der Schritt ab Oktober. Die dann gültigen zwölf Euro hat jedoch die Koalition in Berlin beschlossen – die Mindestlohnkommission war daran nicht beteiligt. Das kritisieren die Arbeitgeberverbände. Ziel der Ampel: Der Mindestlohn soll so hoch sein, dass er Armut verhindert. Das wiederum bezweifeln Gewerkschaften angesichts der aktuellen Inflationsrate.

Minijobber müssen weniger arbeiten

Auch wer auf der Basis von 450 Euro im Monat beschäftigt wird, dem steht der Mindestlohn zu. Jedoch erhöht der nicht den Monatsbetrag. Die Minijobber müssen entsprechend weniger arbeiten – und zwar fast drei Stunden im Monat weniger. Das ist ihr gesetzlich verbrieftes Recht. Allerdings lässt sich das im Einzelfall schlecht kontrollieren – kritisieren die Gewerkschaften.

Mindestlohngesetz sieht Ausnahmen vor

Mindestens nach der festgesetzten Lohnuntergrenze bezahlt zu werden, darauf haben alle Beschäftigten einen Anspruch. Das Gesetz jedoch sieht einige Ausnahmen vor. Das trifft Auszubildende – für die gelten eigene Untergrenzen je nach Ausbildungsjahr bei ihrer Vergütung. Auch die, die vor Antritt des Jobs langzeit-arbeitslos waren, haben die ersten sechs Monate keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Der Gesetzgeber wollte damit ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöhen. Ob das gelingt, ist umstritten. Auch die, die freiwillig ein Praktikum antreten oder bei denen die Ausbildung ein Praktikum vorschreibt, können in der Regel nicht den gesetzlichen Mindestlohn einfordern. Das gilt auch für ehrenamtlich Tätige. Mehr Informationen gibt es unter anderem auf der Homepage des Bundesarbeitsministeriums.

Branchenmindestlöhne müssen angepasst werden

In einer Reihe von Branchen haben sich die Tarifparteien auf höhere Mindestlöhne, als der gesetzliche es vorgibt, verständigt. Zum Teil rutschen die jetzt im Betrag unter diese Grenze und müssen angepasst werden. Das gilt vor allem ab Oktober beim Sprung auf zwölf Euro die Stunde. Bei den Gebäudereinigern wurde schon nachverhandelt. Und auch in der Zeitarbeit haben die Tarifparteien jüngst die Tarifverträge zum Entgelt entsprechend angepasst. Die unteren drei Lohngruppen werden in drei Stufen angehoben bis März 2024, liegen ab Oktober aber schon über zwölf Euro.