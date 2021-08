Gesetz für mehr Geschlechtergerechtigkeit tritt in Kraft

Ein verabschiedetes Gesetz soll für mehr Frauen in Führungspositionen sorgen. Es verpflichtet große Unternehmen in Deutschland zu mehr weiblicher Beteiligung in den Vorständen. In Aufsichtsräten hat die gesetzliche Frauenquote bereits einiges bewirkt. Jetzt sollen auch Vorstandsposten und andere Führungspositionen mit mehr Frauen besetzt werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht von einem Meilenstein.

Bußgelder drohen bei Nichteinhaltung

Wer der paritätischen Mitbestimmung unterliegt, das sind nur wenige große Firmen, soll auch für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen. Eine Gesetzesverschärfung sieht vor, dass nicht nur im Aufsichtsrat mehr Frauen sitzen sollen, sondern auch im Vorstand gibt es jetzt eine Mindestbeteiligung. Weil Appelle der Bundesregierung an die Freiwilligkeit nicht viel gebracht haben, drohen nun Bußgelder. Es gilt eine 30-Prozent-Regel, die sich nur schwer umgehen lässt.

Weniger Chancen für Frauen in Finanzholdings?

Wenn man etwa wie der frühere Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann ein zweistufiges Vorstandsmodell wählt, ist es für Frauen deutlich schwerer, ganz nach oben zu kommen. Dasselbe gilt, wenn ein Konzern als Finanzholding geführt wird mit einer Doppelspitze aus Vorstands- und Finanzchef. Da wäre dann vielleicht für eine Frau kein dritter Platz mehr frei. Bundesjustizministerin Lambrecht erwartet nicht, dass viele das Mindestbeteiligungsgebot für große Vorstände umgehen. Die Unternehmen müssen außerdem Zielgrößen für die Einstellung weiblicher Führungskräfte festlegen und über ihre Fortschritte dabei berichten.