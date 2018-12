Geschenke und Trinkgeld - was ist erlaubt?

"Umgang mit Geschenken und Einladungen" nennt etwa der Chiphersteller Infineon eine 12-seitige Richtlinie für Mitarbeiter. Demnach gibt es für Geschenke eine festgelegte Wertgrenze. In Deutschland liegt diese bei unter 50 Euro. Höherwertige Geschenke müssen genehmigt werden. Und luxuriöse Geschenke sowie extravagante Einladungen sind grundsätzlich tabu.

Viele Unternehmen haben klare Regeln für Geschenke

Vergleichbare Regelungen haben viele deutsche Unternehmen. Die Allianz fasst sie in einem "Verhaltenskodex" zusammen. Darin steht, dass der Wert von Geschenken und anderen Vergünstigungen unter 40 Euro liegen sollte. Bekommen die Mitarbeiter höherwertige Geschenke oder Vergünstigungen, die aufgrund einer bestimmten Geschäftsbeziehung schlecht abgelehnt werden können, sollten diese an Wohlfahrtsorganisationen gespendet werden. Wie verschiedene andere Unternehmen hat die Allianz ihren "Verhaltenskodex" für Mitarbeiter sogar im Internet veröffentlicht.

“Wir möchten einfach transparent sein, was unsere wesentlichen Verhaltensgrundsätze sind. Das schließt die Regeln zur Geschenkannahme natürlich mit ein." Flavia Genillard, Pressestelle Allianz SE

Obergrenze für Geschenke

Auch im öffentlichen Dienst gibt es klare Vorschriften zum Umgang mit Geschenken und anderen Vergünstigungen wie Gutscheinen oder Eintrittskarten. Beschäftigte der Stadt München dürfen solche Gaben nur bis zu einem Wert von 25 Euro pro schenkender Person annehmen. Und das auch nicht mehrfach im Jahr, sondern nur einmal. Wer Ostern schon etwas bekommen hat, kann also von derselben Person nicht an Weihnachten nochmal bedacht werden.

Postboten dürfen Geld bekommen - Müllwerker nicht

Die Annahme von Geld ist zudem grundsätzlich verboten. So steht es in der Antikorruptionsrichtlinie der Landeshauptstadt München. Das betrifft auch kleine Trinkgelder, die manche Bürger gegen Jahresende zum Beispiel gerne an die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr verteilen würden. Bei der Post sind Geldgeschenke aber nach wie vor erlaubt. Seit vielen Jahren sei es Tradition, dass die Briefzusteller von zufriedenen Kunden ein Trinkgeld erhalten. Besondere Regelungen zum Umgang mit diesen Trinkgeldern gebe es nicht, teilt die Post auf Nachfrage mit. Die Trinkgelder, etwa zu Weihnachten, würden aber regelmäßig deutlich unter 25 Euro liegen.