Geschenke umtauschen: Welche Rechte habe ich?

Nach dem für Händler enttäuschenden Weihnachtsgeschäft dürften die Läden nach den Feiertagen wieder voll sein. Viele Kunden wollen aber nicht kaufen, sondern doppelte oder nicht passende Geschenke umtauschen. Welche Rechte haben sie?

Um den wichtigsten Irrtum gleich zu Beginn aufzuklären: Es gibt, anders als von vielen angenommen, kein gesetzliches Recht, fehlerfreie Waren im stationären Einzelhandel umzutauschen. Tatsächlich räumen viele Händler diese Möglichkeit zwar ein. Das ist allerdings eine reine Kulanzleistung. Daher können Läden auch die Regeln vorgeben: Ob Sie in jedem Fall den Kassenzettel vorlegen müssen beim Austausch, ob Sie sich mit einem Gutschein begnügen müssen und wie lange Sie ein Produkt zurückgeben können – das bestimmt der Händler. Allerdings: Was beim Kauf zugesichert wurde in Bezug auf den Umtausch, muss später auch eingehalten werden.

Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

Anders als beim stationären Handel ist die Gesetzeslage bei Käufen, die online, aus dem Katalog oder am Telefon getätigt werden. Bei diesen so genannten "Fernabsatzverträgen" haben Kunden das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Übrigens: Die Lage sieht anders aus bei privaten Verkäufern im Internet. Die müssen kein Widerrufsrecht einräumen.

Unternehmen müssen auf das Widerrufsrecht hinweisen und im Widerrufsfall nicht nur das Geld zurückzahlen (Kunden müssen hier also keinen Gutschein akzeptieren), sondern auch die Versandkosten erstatten (zumindest für den "Standardversand"). Allerdings: Die Kosten für den Rückversand der Ware müssen laut Gesetz die Kunden tragen, wobei viele Onlineshops auch diese Kosten übernehmen.

Senden Kunden Ware zurück, müssen sie zwar keine Gründe angeben, aber sie sollten klarmachen, dass sie den Kaufvertrag widerrufen. Ein kurzes Schreiben, das der Ware beiliegt, die zurückgesendet wird, reicht aus.

Vorsicht bei Gravuren

Es gibt Waren, die grundsätzlich nicht zurückgegeben werden können im Rahmen eines Widerrufs. Dazu gehören zum Beispiel entsiegelte CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs oder Computersoftware. Auch verderbliche Ware, Blumen oder geöffnete Kosmetika können nicht zurückgegeben werden, sofern sie fehlerfrei sind. Was vielen nicht bewusst ist: Auch personalisierte Artikel oder Sonderanfertigungen können nicht zurückgegeben werden. Kopfhörer zum Beispiel, bei denen der Name der Beschenkten eingraviert wurde, kommen zwar als Geschenk vielleicht gut an, aber die Rückgabe ist ausgeschlossen

Reklamation mangelhafter Ware

Kunden haben weitergehende Rechte, wenn Gekauftes defekt ist oder nicht der Beschreibung beim Kauf entspricht. Dann hat die Ware einen Mangel, den Kunden reklamieren können – im stationären Laden und im Onlineshop.

Der Verkäufer muss entweder einwandfreien Ersatz liefern oder das mangelhafte Produkt nachbessern, also im Normalfall reparieren. Wenn das zweimal nicht klappt, können Kunden vom Kauf zurücktreten. Dann heißt es: Ware zurück, Geld zurück. Alternativ können Kunden auch die defekte Ware behalten und einen Preisnachlass aushandeln.

Die Regeln gelten auch bei reduzierter Ware, sofern sie mangelhaft ist. Nur für Fehler, die beim Kauf ausdrücklich aufgeführt wurden, ist ein Gewährleistungsausschluss möglich.

Gut zu wissen: auch wenn Händler darauf bestehen: Der Kassenbon muss bei einer Reklamation defekter Ware nicht zwangsläufig vorgelegt werden. Sie müssen nur nachweisen, dass Sie die Ware in dem entsprechenden Laden gekauft haben. Hier kann aber gegebenenfalls auch ein Kontoauszug oder eine Kreditkartenabrechnung ausreichen. Im Rahmen einer Reklamation muss übrigens auch nicht unbedingt mehr die Originalverpackung existieren.

Neue Frist

Mängel können bis zu zwei Jahre nach dem Kauf reklamiert werden. Dabei gilt zugunsten der Verbraucher eine sogenannte Beweislastumkehr. Ab dem 1. Januar 2022 gilt: Tritt ein Mangel innerhalb von 12 Monaten ab dem Kaufdatum ein, wird angenommen, dass die Ware beim Kauf bereits mangelhaft war. Für Produkte, die vor dem Jahreswechsel gekauft wurden, gilt noch eine sechsmonatige Frist. Nach Ablauf der Frist zur Beweislastumkehr, müssen Kunden nachweisen, dass das Produkt beim Kauf bereits mangelhaft war.

Übrigens: Manchmal kann es attraktiver sein, die freiwillige Garantie des Herstellers eines Produktes in Anspruch zu nehmen als die gesetzliche Gewährleistung des Händlers.