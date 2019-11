vor etwa einer Stunde

Gerüchte um Stellenabbau: Adidas-Chef wiegelt ab

Muss am Stammsitz von Adidas in Herzogenaurach jeder zehnte Mitarbeiter gehen? Adidas-Chef Kasper Rorsted will das Gerücht nicht bestätigen. Lieber freut er sich darüber, dass der Sportartikelhersteller weiterhin ein Rekordjahr erwartet.