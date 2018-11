Gerechtigkeit: Stimmung und Realität stimmen nicht immer überein

Wie gleich oder ungleich ist die deutsche Gesellschaft? Bezogen auf die Einkommensverteilung haben die Wirtschaftsforscher ein international anerkanntes Maß dafür entwickelt, den sogenannten GINI-Koeffizienten. Er misst die Nettoeinkommen zuzüglich staatlicher Renten-und Transferzahlungen. Jeder Staat bekommt eine Punktzahl von 0 bis 100. Dabei gilt: Je kleiner der Wert, desto gleicher ist die Einkommensverteilung. In Europa reichte 2017 die Skala von der Türkei (vergleichsweise höchste Ungleichverteilung mit GINI 41,9) bis zur Slowakei (vergleichsweise höchste Gleichverteilung mit GINI 23,2)

Deutschland steht in Europa vergleichsweise gut da

Deutschland steht mit einem GINI-Wert von 29,1 im langjährigen europäischen Vergleich recht gut da. Seit 1995 ist die Ungleichheit in Deutschland meist kleiner als im europäischen Durchschnitt und liegt fast nie darüber. Aber empfinden das die Bundesbürger auch so? Kurz gesagt: Nein! Stimmung und tatsächliche Lage können lange Zeit auseinander klaffen – in beide Richtungen. Dafür gibt es zwei starke Untersuchungen. Einmal misst die „Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) das Gerechtigkeitsgefühl, also ob die Bürger glauben, dass sie ihren gerechten Anteil erhalten im Vergleich zu ihren Mitbürgern. Und es gibt die ifo-Zufriedenheitsskala, in der die Bürger von 0 („ganz und gar unzufrieden“) bis 10 („ganz und gar zufrieden“) ihr gegenwärtiges Leben einschätzen können.

Zufriedenheitsgefühl steigt und fällt

1990 bis 1995 fühlte sich ein Drittel der Bürger eher ungerecht behandelt, die Zufriedenheit sank ebenfalls. Dies geht einher mit der deutschen Wiedervereinigung, daraus entstehendem wirtschaftlichen Umbruch und sozialen Härten im Zuge der Privatisierungen durch die Treuhand. Ab 1997 bis Ende 2000 stiegen Gerechtigkeitsgefühl und Zufriedenheit deutlich an. Dabei stieg die Ungleichheit erst 1995 an, um dann bis 2000 relativ konstant zu bleiben, wie die GINI-Kurve zeigt.

2004 waren die Bürger unzufrieden wie nie

Von 2001 bis 2005 gab es den nächsten Absturz, 2004 waren die Bürger so unzufrieden wie nie und immerhin ein Drittel fühlte sich ungerecht behandelt. Dies deckt sich zeitlich mit dem Platzen der Dotcom-Blase an den Aktienmärkten, Vermögensverlusten der Kleinaktionäre und allgemeinem Vertrauensverlust. 2003 bis 2005 wurde Kanzler Schröders Agenda 2010 mit dem Um-und Abbau des Sozialstaats zum Streitthema Nummer eins. Im gleichen Zeitraum wurde Deutschland jedoch objektiv wieder gleicher, wie der fallende GINI-Index bis 2005 zeigt.

Pessimismus und Optimismus wechseln sich ab

Nach einer kurzen Erholung zeigte sich der gleiche Pessimismus nochmal in 2007 bis 2009. Dies geht einher mit der US-Immobilienkrise und der daraus erwachsenen Weltfinanzkrise. Hier decken sich Stimmung und tatsächliche Lage, denn der GINI-Index zeigte ebenfalls eine zunehmende Ungleich-Verteilung der Einkommen in diesen Zeiträumen. Ab 2010 schließlich ist ein Gleichlauf zwischen Stimmungsindikatoren und Einkommensverteilung zu erkennen.