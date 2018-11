Gerechtigkeit berechnen - Das sind die größten Fehler

Die Bundesregierung tut es, die bayerische Staatsregierung ebenfalls. Und dann noch die vielen Nichtregierungsorganisationen, von der Nationalen Armutskonferenz bis zum Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie alle legen Berichte zur sozialen Lage in Deutschland vor, nennen sie "Armuts- und Reichtumsbericht", "Sozialbericht" oder gar "Schattenbericht". So regelmäßig die Veröffentlichung, so vorhersehbar die öffentliche Debatte, die darauffolgt.

Und alle diese Aussagen sind - gewollt oder ungewollt - hochpolitisch, denn es geht in der Konsequenz immer auch um die Fragen: "Wer soll bekommen, wem wird genommen, wer muss verzichten?" Wem an sachgerechter Information gelegen ist, der muss allerdings die Aussagekraft der Zahlen auf den Prüfstand stellen. Was messen sie, was messen sie nicht, welche Schlussfolgerungen sind erlaubt, welche nicht?

Hier eine Hitparade der häufigsten Probleme der Sozialstatistiken:

Fehlende Maßstäbe

Wer etwa den "steilen" Anstieg der Mieten in Deutschland um 34 Prozent seit 1995 beklagt, der muss auch zwingend fragen: Wie war der allgemeine Anstieg der Lebenshaltungskosten? Die stiegen seitdem auch um etwa 1,5 Prozent jährlich und damit in einem vergleichbaren Maß. Geht es also um vermeintlich extreme Preisanstiege, sollte immer auch der Verbraucherpreisindex berücksichtigt werden.

Mittelwerte führen oft in die Irre

Wer sich zum Beispiel über die zunehmende Zahl weiblicher Aufsichtsräte in deutschen Aktienunternehmen freut, der hat im Durchschnitt recht: Das Bundesjustizministerium meldete eine Zunahme um 9,1 Prozentpunkte auf 30,9 Prozent bei den Unternehmen, die der Frauenquote von 30 Prozent unterliegen. Das klingt gut.

Doch gleichzeitig erfüllen rund die Hälfte der Unternehmen einer kürzlich durchgeführten Stichprobe nicht die 30-Prozent-Quote. Die Hälfte dieser Unternehmen hat also mehr Frauen in Aufsichtsräten platziert, die andere Hälfte bleibt jedoch unterdurchschnittlich. Das klingt weniger gut.

Willkürliche Definitionen

Wenn Bundesregierung oder Wohlfahrtsverbände von "Armut" sprechen, dann meinen sie all jene, die 60 Prozent des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens in Deutschland verdienen. Klingt kompliziert, lässt sich aber in Zahlen präzise ausdrücken: Wer (je nach Berechnung) weniger als 999 Euro netto im Monat hat, gilt hierzulande als "von Armut bedroht". 2017 waren das 15,8 Prozent der Bevölkerung. Die größte Schwäche dieses relativen Armutsbegriffes: Wenn jeder Bürger z.B. ab sofort das Doppelte im Monat bekommt, dann sind immer noch 15,8 Prozent arm oder von Armut bedroht, denn die Einkommensunterschiede untereinander haben sich prozentual nicht verändert. Das gilt auch, wenn jeder nur noch die Hälfte verdient. Hinzu kommt eine Reihe weiterer Punkte, die man berücksichtigen muss, um zu sagen, dass jemand wirklich arm ist: Etwa regionale Unterschiede (in München ist die Kaufkraft von 999 Euro weniger wert als in Mecklenburg-Vorpommern) oder unterschiedliche Eigentumsverhältnisse (Mieter oder Immobilieneigentümer?)

Um Armut international zu vergleichen, legt die Weltbank die Armutsgrenze seit Oktober 2015 bei 1,9 Internationaler Dollar (in der Kaufkraft von 2012) pro Tag fest – rund 10 Prozent der Weltbevölkerung lebt danach in Armut. Hier geht es allerdings um das Geld, das man zum Überleben braucht. Vergleichbar mit dem Armutsbegriff in Deutschland ist das nicht.

Falsche Vergleiche

Äpfel-mit-Birnen-Vergleiche sind ein Klassiker, wenn es um Sozialdaten geht. Wer in der OECD-Statistik die Einkommensunterschiede der Erwerbstätigen in Europa analysiert, sieht Deutschland teilweise hinterherhinken. Aber Obacht: Geringer entlohnte Teilzeitarbeit ist in Deutschland häufiger als in europäischen Nachbarländern. Auch die Ungleichheit von Vermögen lässt sich nur sauber analysieren, wenn die Anwartschaften der gesetzlichen Rentenversicherung mit einberechnet werden. Genau diese werden in der OECD-Vermögensstatistik aber nicht berücksichtigt. Potenzielle Messfehler drohen auch bei der Arbeitsstatistik. Ob z.B. Polen fleißiger als Deutsche sind, lässt sich nicht einfach über die Zahl der Arbeitsstunden pro Jahr vergleichen, wenn nicht geklärt ist, wie Überstunden und Arbeitsleistung der Selbständigen erfasst werden und welchen Wert die Güter und Dienstleistungen haben, die pro Arbeitsstunde produziert werden.

Vorsicht auch bei Geschlechtervergleichen: Dass Frauen weniger verdienen als Männer, sagt nicht automatisch, dass für gleiche Arbeit unterschiedlich gezahlt wird. Korrekte Vergleiche arbeiten mit dem "bereinigten Lohndifferential" des statistischen Bundesamtes. Dort werden Frauen und Männer verglichen, die gleiche Berufserfahrung, Abschlüsse, Beschäftigungsstatus, Arbeitszeit und Beruf haben – und daher wirklich vergleichbar sind.

Auch internationale Vergleiche hinken. Zwar ist der bereinigte Lohnabstand in Italien zwischen Frauen und Männern geringer. Jedoch ist auch die Beschäftigungsquote von Frauen dort geringer. Die Vermutung: Wenn Frauen in Italien erwerbstätig sind, dann in gut entlohnten Männerdomänen (Ingenieurberufe etc.).

Ähnlich problematisch ist der internationale Vergleich von Akademikerquoten. In Spanien ist Krankenpfleger etwa ein Studiengang, in Deutschland bislang ein Ausbildungsberuf.