Gepäckverlust bei Flugreisen – so reagieren Sie richtig

Da geht die Erholung schon zu Beginn des Urlaubs flöten: Wenn Flugreisende am Ende des Gepäckbands warten, und ihr Koffer steht gar nicht drauf oder kommt kaputt an, ist aufgesprungen, hat Dellen und Risse. Großer Ärger, klar, aber - mahnt Sabine Blanke vom Europäischen Verbraucherzentrum - jetzt heißt es: Bloß nichts überstürzen:

"Der wichtigste Schritt ist, den Koffer nicht so einfach vorbehaltlos vom Gepäcktransport entgegennehmen denn dann hat man nämlich gesagt, dass alles in Ordnung ist." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Das heißt: Wenn man den kaputten Koffer vom Gebäckband nimmt und damit auf direktem Weg den Flughafen verlässt, habe man jeden Anspruch verloren – so die gesetzliche Regelung - und bekomme nichts.

Zum Schalter der Fluglinie gehen

Stattdessen rät die Juristin: Nicht aus dem Flughafen laufen, sondern drin bleiben im Gelände und direkt zum Schalter der Airline marschieren. Das ist die richtige Adresse, auch für den Fall, dass der Koffer verloren ist. Dort müssen Betroffene einen Schadensreport ausfüllen (PIR, "Property Irregulary Report") und anschließend den Schaden bei der Airline noch einmal schriftlich melden. Und zwar bei kaputtem Gepäck innerhalb von sieben Tagen und bei verspätetem innerhalb von 21 Tagen.

"Es ist wichtig, dass beide Meldungen, sowohl Schadensreport als auch nochmal schriftliche Meldung - per Email reicht ja - an die Airline erfolgen; weil: fehlt auch nur eine der beiden Meldungen, muss der Reisende damit rechnen, dass die Airline gar nichts erstattet." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Koffer verloren oder kaputt – schon am Anfang der Reise ein Horror: Am Urlaubsort anzukommen und praktisch nichts zu haben. Wenn die Badehose fehlt, die Unterwäsche weg ist, Strandtücher verschmutzt sind oder das neue Cocktailkleid abends für die Bar. Kleiner Trost jedoch: Selbstverständlich dürfe man Noteinkäufe tätigen, weiß Sabine Blanke. Doch die Fachfrau sagt auch, was in einem Noteinkaufskoffer nicht vorgesehen ist:

"Alles, was man jeden Tag hat, bekommt man ersetzt. Und je mehr ich mir die Frage stelle, brauche ich das wirklich, umso eher ersetzt die Airline das nicht. Also: Um das mal zu erklären: Unterwäsche, Zahnbürste, Zahnpasta, das sind Sachen des täglichen Bedarfs, die darf ich auf jeden Fall kaufen; geht es dann in Richtung: Kaschmirpullover, spezielle Kosmetik, dann wird die Airline das nicht zahlen." Sabine Blanke

Ganz wichtig: Die Kassenbons aufheben und auch den Gepäckaufkleber, den man beim Check-In bekommt. Besser noch: Schon daheim beim Packen den Koffer samt Inhalt fotografieren.

Sonderfall Sportausrüstung

Übrigens: Beim "täglichen Bedarf", gibt es eine Sonderregelung, wenn es um Gepäckprobleme etwa bei Flugreisen in den Skiurlaub geht. Denn ohne oder mit kaputten Brettln – so Sabine Blanke – ist nix mit Pistenvergnügen. Aber:

"Auch hier kann man was einkaufen, und zwar gebrauchte Skiausrüstung. Übrigens gilt das auch für Kinderwagen. Kinderwagen können ja auch verschwinden oder die Golfausrüstung oder alles was ich für bestimmt Urlaube brauche. Am allerbesten ist es, nachzufragen ob ich so etwas vor Ort mieten kann. Das ersetzt die Airline mit hoher Wahrscheinlichkeit." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Kein Geld für eine neue Ausrüstung – aber mit einer Mietbescheinigung für gebrauchte Ski- oder Golfsachen, da gebe es bei der Erstattung der Kosten aller Voraussicht nach keine Probleme.

Koffer verloren oder kaputt - und wie sieht es eigentlich bei der Rückreise aus? Da scheint klar: Einen Noteinkaufskoffer quasi, wie beim Hinflug, den gibt’s es jetzt nicht mehr.

"Hier sagt die Airline, der Passagier wird ja die Sachen des täglichen Bedarfs noch haben. Irgend 'ne Zahnpasta-Tube oder Schlafanzug. Wenn der Passagier sich so etwas einkauft, wird die Airline das nicht ersetzen." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Ansonsten gilt auch bei der Rückreise: Stimmt etwas mit meinem Gepäck nicht, ist es beschädigt oder kommt nicht an, müssen Reisende beim Rückflug genauso handeln wie beim Hinflug: Immer die Schadensmeldung noch am Flughafen ausfüllen und zusätzlich die Airline schriftlich informieren. Auch die Fristen sind gleich: Beim beschädigten Gepäck innerhalb von sieben Tagen und verspätetem innerhalb von 21.

Es gelten Haftungshöchstgrenzen

Aber ob beim Hin – oder Rückflug – wieviel bekommen Gepäckgeschädigte eigentlich ersetzt? Die Antwort der Juristin: Es kommt darauf an: Ist es eine Individualreise – also nur der Flug - oder eine Pauschalreise:

"Bin ich nur mit dem Flug unterwegs gewesen, steht die Haftungshöchstgrenze bei 1.288 Sonderziehungsrechten (das ist eine spezielle Währung), Stand aktuell circa 1.690 Euro. Und ist der Schaden im Rahmen einer Pauschalreise entstanden, kriege ich zusätzlich eine Reisepreisminderung. Hier sagen die Gerichte: Zwischen 15 und 50 Prozent pro Tag – ohne Gepäck. Das hängt natürlich davon ab, was für eine Pauschalreise ich habe, ob es eine kleine Erholungsreise nach Mallorca ist oder ein ganz teurer Luxusurlaub war." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Dabei würden sich beide Rechte nicht ausschließen. Sie gelten nebeneinander. Das bedeutet: Man bekommt sowohl die Reisepreisminderung im Rahmen einer Pauschalreise als auch den Schaden für Noteinkäufe und das beschädigte Gepäck.

Wichtig noch bei Pauschalreisen: Auch hier muss ein Schadensreport am Schalter der Airline ausgefüllt werden. Nur durch diese Meldung kann nachgewiesen werden, dass die Airline verantwortlich ist. Auch hier ist die Airline zusätzlich schriftlich zu informieren, wenn der Reisegast seinen Schaden geltend machen möchte. Und da Gepäckprobleme bei Flugreisen auch immer ein Reisemangel seien, ist deswegen auch zusätzlich der Reiseveranstalter zu informieren. Auch da gelten, wie gegenüber der Airline, ebenfalls die kurzen Fristen: sieben Tage bei kaputtem und 21 Tage bei verlorenem Gepäck.

Noch etwas: Für die Berechnung von kaputtem oder verlorenem Gepäck gelte grundsätzlich nicht der Neuwert der Gegenstände, sondern nur der meist geringere Zeitwert.

Gepäckversicherung nicht immer hilfreich

Koffer verloren oder kaputt – ist da nicht eine Gepäckversicherung hilfreich? Nicht unbedingt, erklärt Juristin Blanke, schließlich hafte bei einem Gepäckschaden ja die Airline und im Rahmen einer Pauschalreise auch der Reiseveranstalter. Aber:

"Wenn ich natürlich sehr wertvolles Gepäck dabei habe, ich sag mal, man will jetzt zum Ironman nach Hawaii und hat ein 10.000 Euro-Fahrrad dabei, dann bietet es sich durchaus an, mal in die Versicherungsbedingungen zu gucken, ob vielleicht eine Versicherung mir das Fahrrad absichert, denn die Airline zahlt halt nur bis 1.690 Euro pro Passagier." Sabine Blanke, Europäisches Verbraucherzentrum

Doch auch hier wieder ist wichtig: Die Bedingungen genau prüfen und schauen wie hoch was versichert ist.