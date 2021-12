Genossenschaftsverband Bayern tauscht Vorstand aus

Die Nachricht über sein vorzeitiges Aus, so berichten Insider dem BR, soll Noch-Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB), Jürgen Gros, per SMS aus dem Umfeld des Verbandsrates bekommen haben, der die Vorstände überwacht und bestellt.

Hinter den Kulissen soll es bereits länger rumoren. Gros, der für seine klaren Worte bekannt ist, kritisiert schon mal offensiv die Politik in Brüssel oder die Bafin. Dadurch eckte er auch beim Bundesverband in Berlin an.

Große V+R Bank mit Sitz in Rosenheim

Im eigenen Landesverband hatten sich zuletzt die Gewichte erheblich verschoben. Durch mehrere Zusammenschlüsse ist ein neues Schwergewicht mit Sitz in Rosenheim entstanden. "Meine Volksbank Raiffeisenbank", so der Name, reicht von Altötting über den Chiemgau bis nach Miesbach und hat eine Bilanzsumme von rund zehn Milliarden Euro. Die kleinsten der rund 200 bayerischen Genossenschaftsbanken kommen auf nicht einmal 50 Millionen.

Chef des Kolosses ist Wolfgang Altmüller, der den mächtigen Verbandsrat anführt. Ob es zu einem Zerwürfnis zwischen Gros und Altmüller kam, ist nicht bekannt. In der Pressemitteilung heißt es, es gebe unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft. Die Trennung erfolge einvernehmlich.

Ein Forchheimer wird die GVB führen

Neuer Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern wird Gregor Scheller aus Forchheim, wie der GVB mitteilte. An seiner Seite im Vorstand des Genossenschaftsverbands wird Wirtschaftsprüfer Siegfried Drexl stehen. Scheller habe die VR-Bank Bamberg-Forchheim in seiner mehr als 40-jährigen Dienstzeit "zu einer der erfolgreichsten Raiffeisenbanken in Bayern geformt und als Vorstandsvorsitzender maßgeblich geprägt."