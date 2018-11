General Motors schließt Werk und streicht fast 15 000 Jobs

General Motors will sich in den kommenden Jahren von 15 Prozent seiner Arbeitskräfte trennen: betroffen sind mehr als 8000 Angestellte in der Verwaltung und knapp 6000 in den Produktionswerken. GM prüft die Schließung von bis zu fünf Werken, zwei davon in Detroit, eines in Ohio, eines in Baltimore und eines im kanadischen Bundesstaat Ontario. Welche dieser Werke ganz geschlossen werden und welche möglicherweise andere Aufgaben übernehmen, will die GM-Führung nun mit der Autogewerkschaft verhandeln.

GM will 6 Milliarden Dollar einsparen

Zur Begründung sagte GM-Chefin Mary Barra, sie wolle Amerikas größten Autobauer auf veränderte Marktbedingungen einstellen und für langfristigen Erfolg positionieren. Durch Werksschließungen und Entlassungen will GM 6 Milliarden Dollar pro Jahr einsparen. Dadurch sollen Mittel frei werden, um in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos und autonomen Fahrzeugen zu investieren.

Schwerer Schlag für Trump

Außerdem soll die Produktion zukunftsorientierter ausgerichtet werden: weg von Limousinen, die in den USA kaum noch gefragt sind, hin zu SUV, Trucks und Mini-Van. Die Ankündigung von GM ist ein schwerer Schlag - nicht nur für die Beschäftigten an den betroffenen Standorten, sondern auch für US-Präsident Donald Trump. Er hatte im Wahlkampf eine neue Blüte der Auto-Produktionsstandorte im sogenannten Rostgürtel in Michigan und Ohio versprochen.