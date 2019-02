Gemeinsam statt einsam: Junge Menschen in Selbsthilfegruppen

Die Angstzustände kamen ganz plötzlich: Nick, damals 23 Jahre, hatte gerade angefangen, Technikjournalismus zu studieren. Dann sollte er einen Vortrag halten:

"Das war halt für mich eine Leistungssituation. Ich musste sauber reden und etwas vortragen. Und dann kam die erste Panikattacke. Und dann bin ich auch rausgerannt aus dem Raum, und kam dann erst nach einer halben Stunde wieder und hatte dann so ein Schamgefühl. Von außen, als hätte mich jemand bewertet oder so, obwohl es natürlich nicht der Fall war. Und das war der erste Auslöser sozusagen." Nick, besucht eine Selbsthilfegruppe

Früher wagte sich Nick, heute 31 Jahre, kaum mehr aus der Wohnung. Inzwischen fährt er wieder U-Bahn, traut sich in die Öffentlichkeit. Doch die Angst, negativ aufzufallen, im Mittelpunkt zu stehen, ist stark. Nick leidet an einer Sozialen Phobie, einer speziellen Form der Angststörung.

Austausch mit anderen Betroffenen

Nick macht eine Einzeltherapie. Halt findet er in einer Selbsthilfegruppe. Hier trifft er andere Betroffene, die das gleiche Problem haben. Er hat Selbstvertrauen zurückgewonnen - und sein Studium beendet. Es sind für ihn zwei Dinge, die ihn zur Gruppe führen:

"Dass man mit den Gleichgesinnten zusammenkommt und nicht alleine mit seinem Problem dasteht - das ist der erste Grund. Der zweite ist einfach die regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Problem, das man hat. Dass man auch rausgeht mit den Leuten zusammen und Übungen macht. Und soziale Interaktion mal übt und sich immer wieder quasi zwingt, sich zu überwinden und nicht zu Hause sich versteckt und sagt: 'Ich mach' gar nichts, ich komm' nicht raus.' Das macht ja die Soziale Phobie noch schlimmer." Nick, Mitglied einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Sozialer Phobie

Früher oft belächelt, heute von Krankenkassen unterstützt

Immer mehr Menschen suchen wie Nick Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe. In Bayern sind es 500.000 - organisiert in 11.000 Gruppen, in denen sich Betroffene austauschen. Wer eine bestimmte Gruppe sucht oder neu gründen will, kann sich von einer der Selbsthilfekontaktstellen in Bayern beraten lassen.

Früher oft belächelt, hat die Selbsthilfe inzwischen einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Für das medizinische Versorgungssystem ist sie unentbehrlich geworden. Das hat auch der Gesetzgeber längst erkannt. Seit 2008 wird gesundheitsbezogene Selbsthilfe von den Krankenkassen finanziell unterstützt. Anfangs mit etwa drei Millionen Euro Gesamtförderung in Bayern, 2018 bereits mit über neun Millionen Euro.

Besondere Nachfrage an altersgerechten Gruppen

In Nürnberg ist die Nachfrage junger Menschen nach Selbsthilfegruppen in den letzten drei Jahren gestiegen. Mit Aktionen im Netz macht die Kontakt- und Informationsstelle (Kiss) in Mittelfranken auf sich aufmerksam. Man will weg vom verstaubten Stuhlkreis-Image und hin zu altersgerechten Angeboten, erklärt Elisabeth Benzing, die Leiterin der Kiss-Stellen des Nürnberger Raums:

"Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die jungen Menschen sich nicht wohl fühlen in den Selbsthilfegruppen, wo das Alter ab 50 aufwärts ist zum Beispiel, und beide Seiten nicht glücklich waren mit dieser Situation - beide nicht richtig das bekommen haben, was sie gebraucht haben. Und wo wir gesagt haben: Gut, wir motivieren, wir unterstützen junge Menschen, dass sie ihre eigenen Gruppen gründen zu ihren Themen, die für sie drängend sind. Und dass sie diese Gruppentreffen so gestalten, wie sie das gerne möchten." Elisabeth Benzing, Leiterin Kiss Nürnberg

Jungen Menschen wie Nick helfen Selbsthilfegruppen vor allem auch darin, das Tabuthema einer psychischen Störung zu entzaubern. Den Alltag kann er immer besser bewältigen. Für ihn und viele junge Menschen sind Selbsthilfeprojekte eine große Chance, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen.