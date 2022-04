Geldwäscheverdacht: Razzia bei der Deutschen Bank

In Frankfurt fanden am Vormittag Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des zuständigen Amtsgerichts statt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Vor Ort waren demnach Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), der Finanzaufsicht BaFin und der Staatsanwaltschaft Frankfurt eingesetzt, hieß es.

Bank meldete Geldwäscheverdacht

Die Deutsche Bank erklärte, es handele sich um eine Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main "im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat". Die Deutsche Bank kooperiere "vollumfänglich mit den Behörden", fügte das Finanzinstitut hinzu. Die Banken sind gesetzlich verpflichtet, einen Geldwäscheverdacht zu melden.

Aktienkurs sackt ab

Nach Bekanntwerden der Durchsuchungen bei der Deutschen Bank gerieten die Aktien des Geldhauses unter Druck. Die Papiere gaben ihre Tagesgewinne von zweitweise 2,8 Prozent ab und notierten mit 1,5 Prozent im Minus.