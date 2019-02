Geldwäsche: BKA beschlagnahmt 50 Millionen Euro

Der "russische Waschsalon" wusch keine Wäsche - sondern Geld. Deutsche Behörden haben einen kleinen Teil von 22 Milliarden Dollar russischem Schwarzgeld sichergestellt. Darunter Immobilien und Bargeld im Wert von rund 50 Millionen Euro. Die federführende Staatsanwaltschaft München I geht davon aus, dass das Vermögen aus Geldwäscheerträgen im Zusammenhang mit dem sogenannten russischen Waschsalon stammt.

Geldwäsche: Milliarden Euro aus Russland

22 Milliarden Dollar aus Russland sollen bei der "Russischen Waschsalon"-Affäre über Banken in Lettland und Moldau ins Ausland verschoben worden sein, so die Staatsanwaltschaft München I und das Bundeskriminalamt.

Im Münchner Verfahren geht es um drei Beschuldigte, die in Deutschland vier Immobilien in Bayern und Hessen im Wert von 40 Millionen Euro besitzen. Nationalität, Geschlecht und Alter der Verdächtigen nannten die Behörden nicht. Einer der drei ist in München ansässig.

Scheingeschäfte mit Briefkastenfirmen

Das BKA arbeitete bei den dreijährigen Ermittlungen mit der lettischen Polizei zusammen. In welchem Zusammenhang die drei Beschuldigten mit den Aktivitäten bei der lettischen Bank Trasta Komercbanka stehen, ging aus der Erklärung von Staatsanwaltschaft und BKA nicht hervor.

Das Geschäftsmodell war kompliziert: Gewinne aus Korruption oder Bestechung wurden über zahlreiche Bankkonten von Briefkastenfirmen weitergeleitet, um die Herkunft zu verschleiern. Schließlich wurden die Gelder für legale Investitionen verwendet, um sauberes Geld zu erwirtschaften. Dafür wurden laut BKA tausende Briefkastengesellschaften vorgehalten und hunderte Bankkonten in Lettland verwendet.