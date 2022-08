Geldanlage: Berater müssen "grüne" Produkte vorstellen

Egal ob Investmentfonds, Aktien oder Rentenprodukt - Bankberater und Versicherungsvermittler sind nun verpflichtet, ihre Kundschaft zu fragen, ob sie grün investieren wollen und welche Präferenzen sie dabei haben. Dies muss dann bei der Produktauswahl berücksichtigt werden.

Politik will Investitionen lenken

Die Regelung ist Teil einer ganzen Reihe neuer EU-Vorgaben, die unter dem Kürzel Mifid II schrittweise in Kraft treten. Denn die Politik will mehr Geld dorthin lenken, wo es dem Klima und der Umwelt nutzt, statt diesen zu schaden. Es geht also bei der Anlageberatung künftig nicht mehr nur um Renditechancen und Risiko, sondern auch um Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Kriterien. Die hat die EU in einer Taxonomie festgelegt, eine Art Katalog für klimafreundliche Investitionen.

Auch Gas und Atom "grün"

Für Kritik sorgt, dass in diesem Rahmen ab Januar 2023 auch Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich gelten. Umweltschützer halten das für falsch. Anleger müssen sich also weiterhin sehr gut informieren, was sich hinter Finanzprodukten wirklich verbirgt, die als nachhaltig vermarktet werden.