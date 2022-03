Geld für den Krieg: Russland verdient jeden Monat Milliarden

Die Einnahmen des russischen Staates durch Exporte von Energie und anderen Rohstoffen waren wohl deutlich höher als bisher angenommen. Wie das Statistische Bundesamt bekanntgab, ging es im Januar, dem letzten Monat vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, alleine in Deutschland noch um Importe in Höhe von 4 Milliarden Euro. Knapp drei Viertel davon waren Energieimporte.

Putin kassierte zur Kriegsvorbereitung viele Milliarden

Bisher war nur von mehreren hundert Millionen Euro die Rede, die Russland am Export von Energieträgern nach Deutschland jeden Monat verdient. Doch es geht um wesentlich mehr. Im Januar wurden binnen vier Wochen Öl und Gas im Wert von 2,6 Milliarden Euro importiert. Das Statistische Bundesamt führt das auch auf einen Anstieg der Rohstoffpreise um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Aktuelle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

Rekordpreise für Öl, Gas und Steinkohle aus Russland

Bei der Kohle für deutsche Kraftwerke, erreichten die Einfuhren im Januar den Spitzenwert von 330 Millionen Euro, weil sich der Preis für die Steinkohle fast verdreifacht hatte. Außerdem ging es um wichtige Industriemetalle wie Palladium für die deutsche Automobilindustrie, für die 452 Millionen Euro im Januar bezahlt wurden - mit einem Preisanstieg um mehr als 80 Prozent.

Russland gewann mit jeder Provokation an den Märkten

Einen Großteil dieses Anstiegs hatte Russlands Präsident Putin selbst herbeigeführt und herbeigeredet durch die wachsenden geopolitischen Spannungen, die im Vorfeld des Ukrainekriegs an den Märkten bereits spürbar waren. Damit profitierte Putin gleich doppelt.

Um ihm diesen Erfolg zu nehmen, wurden zwar umfangreiche Sanktionen erlassen, diese betreffen jedoch nicht den entscheidenden Energiesektor. Putin drohte etwa als Antwort auf die westlichen Sanktionen mit einem Atomschlag, den er als letztes Mittel nicht ausschließen wollte und heizte damit die Rohstoffpreise noch stärker an - um dann erneut einen höheren Exportgewinn einzustreichen.

Putin sitzt Sanktionen aus - mit Energielieferungen nach Deutschland

In der EU und bei den Nato-Partnerländern besteht deshalb die Befürchtung, dass Putin die übrigen Sanktionen aussitzen kann, weil er durch die Energielieferungen weiterhin enorme Mengen an Euro - vor allem aus Deutschland - einnimmt. In der Tat bestehen die Devisenreserven der russischen Zentralbank, die von den westlichen Notenbanken in einer beispiellosen konzertierten Aktion eingefroren wurden, zum größten Teil aus Euro-Beständen. Diese hatte Russland mit seinen Energieexporten nach Deutschland und in andere EU-Länder erwirtschaftet. Eigentlich sollte man annehmen, dass Putin vor allem Dollar-Devisen besitzt, da auf dem Weltmarkt alle Rohstoffe in der US-Währung gehandelt werden. Aber offenbar war für ihn der europäische und besonders der deutsche Markt in dieser Hinsicht immer entscheidend. Und hier werden die Importe in Euro abgerechnet.

Mit Gas und Öl werden andere Sanktionen zum Teil ausgehebelt

Um Auslandschulden, wie etwa russische Staatsanleihen, in Dollar und Euro zu begleichen, kann Moskau weiterhin die üppigen Devisen nutzen, die täglich durch den Export von Öl, Gas und Kohle hereinkommen. Möglicherweise kann Putin damit die drohende Staatspleite und die Insolvenz Russlands verhindern, die andernfalls wahrscheinlich wäre, wie man etwa beim Internationale Währungsfonds IWF zuletzt noch meinte.

Ein weiteres Problem sind die Lücken beim Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift, die durch die fortgesetzten Energielieferungen bestehen.

Sanktionen gegen russische Zentralbank und Swift-Ausschluss unterlaufen

Täglich sprudelnde Rohstoffgewinne erlauben es Putin nicht nur, die eingefrorenen Devisenreserven der russischen Zentralbank teilweise zu ersetzen. Russland kann damit auch den Ausschluss aus dem Zahlungssystem Swift unterlaufen. Einige Banken, wie die größte russische Bank Sberbank und die Gazprom-Bank des gleichnamigen Energieriesen, sind von dem Swift-Embargo ausdrücklich ausgenommen worden. Das geschah vor allem auf Wunsch der deutschen Bundesregierung. Berlin hatte Sorge, dass bei einem wirksamen Swift-Ausschluss die russischen Energielieferungen nach Deutschland nicht mehr bezahlt werden können und die Lieferungen dann eingestellt werden. So haben auch diese Finanzsanktionen bisher nicht die erhoffte Wirkung erzielt.

Habeck verspricht Ende der Abhängigkeit von Öl und Kohle bis Jahresende

Bundeswirtschafts- und Energieminister Robert Habeck und andere Mitglieder der Bundesregierung sowie die Vertreter von Wirtschaftsverbänden bitten um Verständnis für diese missliche Lage. Bei einem sofortigen Import-Stopp drohen der Industrie hohe Einbußen, teilweise sogar ein längerer Stopp der Produktion. Ausfälle in den Lieferketten der Chemie-, Pharma- und Autoindustrie mit unabsehbaren Folgen für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland wären dann wohl unvermeidlich. Habeck versprach deshalb eine möglichst schnelle Umstellung bei der Belieferung von Ölprodukten und Steinkohle aus Russland. Die Umstellung soll bis zum Jahresende erfolgen.

Größte Schwierigkeiten bei Umstellung von russischem Erdgas

Was bei Rohölprodukten wie Diesel und bei Kohle für deutsche Kraftwerke in wenigen Wochen und Monaten möglich erscheint, gilt noch lange nicht für das Erdgas. Zu den Pipelines nach Russland gibt es vor allem in Bayern kaum eine Alternative.

Aber erste Meldungen zeigen, dass sich auch hier etwas bewegt. So verspricht der Energiekonzern RWE als Reaktion auf die russische Invasion, keine neuen Verträge mehr mit russischen Lieferanten abzuschließen. Das betreffe sowohl Gas als auch Steinkohle und Öl, sagte Vorstandschef Markus Krebber auf der Bilanzpressekonferenz von RWE in Essen. Auch andere Konzerne in der Mineralölwirtschaft und der Energieerzeugung bestellen bereits nichts mehr in Russland. Das geschieht derzeit auf freiwilliger Basis, weil es in dieser Hinsicht noch keine Sanktionen gibt.

Freiwilliger Rückzug bei vielen Firmen an der Tagesordnung

Bis auf wenige Ausnahmen wie den Düsseldorfer Handelskonzern Metro, der sein Russlandgeschäft unvermindert fortsetzen will, haben tausende von europäischen Unternehmen einen freiwilligen Rückzug angekündigt. Für einige mag das vielleicht nur vorübergehend sein, bei anderen steht die Entscheidung unumstößlich fest - wie beim Münchener Versicherer Allianz.

Bei den internationalen Banken beginnen inzwischen fast alle damit, ihr Russlandgeschäft abzuwickeln. Dazu gehört auch die Unicredit, Italiens zweitgrößte Bank und der Mutterkonzern der HypoVereinsbank. Bankchef Andrea Orcel sagte, man erwäge einen schrittweisen Austritt aus Russland, wo 4.000 Menschen für Unicredit arbeiteten. Eine vollständige Abschreibung aller Geschäfte dort könnte die Bank bis zu 7,4 Milliarden Euro kosten.

Wo die Russland-Sanktionen bereits greifen

Ein Handelsembargo der EU gibt es bislang nur für einige ausgewählte Produkte, vor allem im High Tech-Bereich. Seit Putins Krim-Invasion gelten bereits Exportverbote für sogenannte Dual Use-Güter. Das sind Produkte, die sich neben einer zivilen Nutzung auch für Rüstungsgüter eignen. Die Liste wurde jetzt ergänzt um alles, was die Luftfahrt betrifft, was für die Gewinnung von Öl und Erdgas notwendig ist und zum Teil auch für den Betrieb von Schiffen.

So war die Wartung von russischen Verkehrsmaschinen und Frachtflugzeugen für Lufthansa Technik im vergangenen Jahr noch ein Milliardengeschäft, das nun komplett eingestellt wurde. Führende Hersteller wie Airbus und Boeing haben einen kompletten Lieferstopp für alle Ersatzteile verhängt, der die Luftfahrt in Russland vor allem auf mittlere bis längere Sicht stark belasten dürfte. Im Gegenzug hat Putin angeordnet, dass 500 Flugzeuge, die von westlichen Leasingfirmen vermietet wurden, in Russland bleiben müssen.

Russland noch zurückhaltend bei Enteignung westlicher Firmen

Mit hohen Verlusten sind also zahlreiche europäische und deutsche Unternehmen - zum Großteil freiwillig - aus Russland und notgedrungen auch aus der Ukraine ausgestiegen. Wenn sie diese Geschäfte nicht wieder aufnehmen, müssen sie ihre dortigen Firmenwerte aufgeben und abschreiben. In diesem Fall würde es betriebswirtschaftlich kaum noch ein Unterschied machen, wenn Moskau seine Drohung wahr machte und die russischen Tochterfirmen westlicher Unternehmen verstaatlichte. Doch damit hält Putin sich noch zurück. Er gibt sich im Moment mit massiven Drohungen gegen westliche Firmen zufrieden.

Zustände wie nach der Oktoberrevolution von 1917 befürchtet

Es gibt auch Gegenstimmen aus der russischen Wirtschaft zu solchen Plänen für Verstaatlichungen. Der Metall-Oligarch Wladimir Potanin ist der Chef von Norilsk Nickel, dem weltgrößten Lieferanten von Palladium und hochwertigem Nickel. Er warnte: Sein Land stehe vor einer ähnlichen Situation wie vor der bolschewistischen Revolution im Jahr 1917. Werte von Unternehmen, die das Land verlassen hätten, unter staatliche Kontrolle zu stellen, könnte das Vertrauen von Investoren auf Jahrzehnte erschüttern und Land ins wirtschaftliche Abseits stellen, schrieb Potanin auf Telegram. Das würde Russland 100 Jahre zurückwerfen.

Enteignung in Russland hätte hohe symbolischer Bedeutung

Dennoch wächst der Druck täglich auf beiden Seiten. Westlichen Firmen in Moskau wurde schon mit der Festnahme von Managern gedroht, Staatsanwälte rückten für Hausdurchsuchen an. So berichtet das Wall Street Journal von Drohungen in Form von Anrufen und Briefen sowie von anderen Schikanen. In einem Gesetzentwurf der russischen Regierung heißt es nun, dass Firmen, die zu mehr als 25 Prozent Vertretern von "unfreundlichen Staaten" gehörten, einer externen Verwaltung unterstellt werden sollen. "Unfreundliche Staaten" sind Staaten, die Sanktionen gegen Russland verhängen. Putin sagte dazu, die Regierung werde die Unternehmen an jene übergeben, die tatsächlich arbeiten wollten. Dafür gebe es genügend legale Marktinstrumente.

Totaler Bruch mit russischer Wirtschaft möglich

Sollte Russland keine Energie und andere Rohstoffe mehr in den Westen liefern dürfen, müssten beide Seiten sich wohl auf den totalen Bruch und das weitgehende Ende fast aller Wirtschaftsbeziehungen für lange Zeit einstellen. Experten wie der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, erwarten im laufenden Jahr bereits eine schwere Rezession in Russland. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um fünf bis fünfzehn Prozent einbrechen. Der entscheidende Unterschied zur Corona-Krise und anderer Konjunktureinbrüche sei, dass es danach in Russland nicht wieder aufwärts gehe, so Kater. Präsident Putin werde sich dann wohl ein anderes Wirtschaftsmodell suchen müssen. Nur welches? Darauf weiß auch der Chefvolkswirt keine Antwort.