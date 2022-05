Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt: Wie Potentiale ausschöpfen?

Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen geben an, positive Erfahrungen mit der Einstellung von Geflüchteten gemacht zu haben, so die Studie von Tent, einem Netzwerk für Geflüchtete. 100 deutsche Unternehmen wurden dafür befragt, die bereits geflüchtete Menschen als Mitarbeiter angestellt haben.

Tent ist ein Netzwerk von mehr als 200 Unternehmen, die sich der Unterstützung von Geflüchteten verschrieben haben.

Integration geht von der Chefetage aus

Die bisherige Erkenntnis des Integrationsnetzwerks Tent zeigt, dass der Wille des Chefs oder der Chefin besonders maßgebend ist, wenn es um eine erfolgreiche Eingliederung von Geflüchteten geht. Laut Andreas Wolter von Tent sollte die Leitung eines Unternehmens die klare Botschaft formulieren, mehr Geflüchtete als Arbeitskräfte im Betrieb haben zu wollen, dann passe sich die Belegschaft an. Doch damit alleine sei es nicht getan.

Mentoring für Geflüchtete

Keine Deutschkenntnisse, keine Orientierung im Betrieb, kein Netzwerk im Alltag - damit Geflüchtete sich sicher in der neuen Umgebung fühlten und sich damit schneller im Unternehmen eingewöhnten, genüge ein bloßes Lippenbekenntnis der Führung im Unternehmen nicht.

Vielmehr sollte die Integration eines Geflüchteten als Projekt eingestuft werden, so Tent. Eine Aufgabe, die alle Kollegen anginge, insbesondere was die Sprache betrifft. Zudem sollten aber auch speziell Mitarbeitende als Mentoren der Geflüchteten eingesetzt werden. Denn dadurch werde die Wichtigkeit des Projekts für alle sichtbar.

Integration sorgt für neue Potentiale

Geflüchtete könnten etwa freie Stellen in Handwerksbetrieben besetzen, so die Erfahrung von Sonja Ziegltrum. Sie hat Geflüchtete als Azubis ausgebildet und beschäftigt einige von ihnen immer noch. Diese kommen aus Afghanistan, Pakistan, aus der Ukraine und auch aus dem Senegal. Ziegltrum ist Inhaberin der "Bayerischen Blumen Zentrale" in Parsdorf.

Da die meisten Leute in Deutschland Büroarbeiten bevorzugten, ist die Unternehmerin froh um Menschen, die Erfahrung aus anderen Bereichen, wie etwa der Landwirtschaft mitbrächten und körperliche Tätigkeiten ausführen wollten. Die Unternehmerin schätzt sie als treue und zuverlässige Mitarbeitende in allen Arbeitsbereichen, vor allem aber auch wegen ihrer Kollegialität.

Berührungsängste bei Unternehmen noch immer groß

Viele Unternehmen begegnen dem Thema "Geflüchtete als Angestellte" mit Respekt. Auch große Unternehmen seien im ersten Moment zurückhaltend, so Andreas Wolter. Die Befürchtung sei, die Integration koste viel Zeit und Geld. Was Unternehmen dabei übersehen würden: in vielen Fällen bereicherten Geflüchtete die Betriebe mit neuen Ideen durch andere Denk- und Sichtweisen, weil in ihren Heimatländern manche Dinge in den Berufen anders ausgeführt und organisiert würden.