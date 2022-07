Gasverteilung: Wohin steuert die deutsche Wirtschaft?

Für Deutschland könnten es ein harter Herbst und Winter werden, falls die russischen Erdgaslieferungen deutlich zurückgehen oder ganz ausbleiben sollten. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von fast 13 Prozent. Und Millionen betroffenen Arbeitsplätzen.

"Embargo, Weltordnung, Russland – wohin die deutsche Wirtschaft steuert" war am Dienstagabend das Thema einer Diskussionsveranstaltung, die vom Bayerischen Rundfunk und der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft gemeinsam veranstaltet wurde.

Gas wahrscheinlich ab Oktober spürbar knapper

Gas wird höchstwahrscheinlich ab Oktober spürbar knapper. Jedem müsse das bewusst sein, so Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Denn im Oktober werde noch weiter Gas eingespeichert und gleichzeitig steige wegen der kühleren Temperaturen der Verbrauch.

Ein womöglich erster kritischer Monat, in dem sich Verteilungskonflikte verschärfen könnten. Und zunehmend Fragen aufkommen, wie: Verbraucht die Wirtschaft zu viel Gas? Oder: Sparen private Haushalte genug?

Und: Welche Branchen sollten unbedingt priorisiert werden? Die Versorgung mit Lebensmitteln werde auf jeden Fall Vorrang haben müssen, so Brossardt, da werde auch auf der Industrieseite entsprechendes Verständnis vorhanden sein.

Solidarität gefordert - und kein gegenseitiges Ausspielen

Gegenseitiges Verständnis und vor allem Solidarität seien erforderlich, um gut über den Winter zu kommen. Es gehe nicht darum, die Industrie gegen private Endverbraucher auszuspielen, so der CEO von Wacker Chemie, Christian Hartel. Den Haushalten müsse aber klar sein, dass sie mit ihren Gasheizungen sehr viel Energie einsparen könnten. Dazu gehöre auch, "offener zu sagen, wie die Gaspreise im Moment sind". Zur Zeit sei das wahrscheinlich vielen Verbrauchern noch gar nicht richtig klar.

Krise als Chance zur Tempoerhöhung beim Ausbau erneuerbarer Energien

Die aktuelle Krise sei auch eine Chance, die Energiewende zu beschleunigen. Darin waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. Die vorhandene Dynamik beim Ausbau erneuerbarer Energien müsse aber noch größer werden. Vor allem mit schnelleren Genehmigungsverfahren und einem zügigen Ausbau der Infrastruktur, also vor allem der Stromnetze.

Der politische Druck, Ernst zu machen mit der Energiewende und der Transformation der Wirtschaft, müsse noch viel stärker aus der breiten Bevölkerung kommen, so Guilia Mennillo, Dozentin an der Akademie für politische Bildung Tutzing: "Druck an die politischen Entscheidungsträger jetzt Ernst zu machen mit dieser Transformation."

Ende der "Wohlfühlblase" - ehrlich machen in Sachen Wohlstandsverluste

Die Verbraucher sind bereits aufgrund der hohen Inflation finanziell stark belastet. Kaufkraft schwindet dahin. Wird die Bevölkerung eine kostenintensive Energiewende mittragen wollen? Am Ende gehöre dazu, "reinen Wein einzuschenken", so Christian Hartel, der CEO von Wacker Chemie.

Die Transformation der Wirtschaft und die Energiewende "gehen nicht mal so nebenbei." Wolf-Rüdiger Moritz, ehemaliger Sicherheitsberater von Infineon, meint, die Gesellschaft sei es nicht mehr gewohnt "Härten zu tragen" und lebe schon lange in einer "Wohlfühlblase".

Plötzlich seien alle geschockt, "dass wir auf einmal Wohlstand verlieren." Auch Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, glaubt: "Wir werden etwas ärmer werden. Da muss man die Wahrheit sagen."