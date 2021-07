Gaststättenverband: "Ungeimpfte nicht aussperren"

Die Chefin des Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayern, Angela Inselkammer, hat sich gegen ein Zutrittsverbot für Menschen ohne Covid19-Impfung in Hotels und Gaststätten ausgesprochen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR24 Thema des Tages) sagte sie: "Wir sind dafür, Geimpfte, Genesene und Getestete reinzulassen. Es gibt nämlich durchaus viele, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können und die dürfen nicht ausgesperrt werden."

Inselkammer: Forderung nach klaren und vorhersehbaren Regeln

Inselkammer verwies auf die Maßnahmen der Hoteliers und Gaststättenbetreiber und auf die bisherigen Erfahrungen: "Mit diesen 3Gs (geimpft, genesen, getestet Anm. der Redaktion) kann man sicher in Restaurants sein, mit Hilfe unserer Hygienekonzepte funktioniert das."

Von der Regierung fordert die bayerische Dehoga-Chefin klare und vorhersehbare Regeln. Die Betriebe der Branche müssten zuverlässig planen können und wissen, dass sie auch im Herbst noch geöffnet sind. Zum Vorschlag der Politik, die Mehrwertsteuer dauerhaft zu senken, sagte Inselkammer, das sei "unabdingbar" notwendig. Damit das aber funktionieren könne, müssten Hotels und Gaststätten auch genug Umsatz machen.

Stadthotellerie leidet unter Ausfällen

Nach Einschätzung von Inselkammer hat im Moment vor allem die Stadthotellerie schwer zu kämpfen, da Messen ausfallen und internationale Geschäftsleute und Touristen fehlen. Nur auf dem Land und in den touristischen Hochburgen sei die Lage besser. Gastwirte und Hoteliers aus ganz Bayern treffen sich am heutigen Montag in Bamberg zum Gastgebertag ihres Branchenverbands Dehoga. Von dieser Tagung soll nach den Vorstellungen von Verbandschefin Inselkammer ein positives Signal ausgehen:

"Ganz wichtig ist, dass wir Mut machen, unternehmerisch zu handeln, Chancen zu sehen und die Veränderungen positiv aufzunehmen." Angela Inselkammer, Dehoga

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!